Das gab es bei Arminia Ochtrup noch nie

Geschichte hat die dritte Tischtennismannschaft des SC Arminia Ochtrup geschrieben. Als verlustpunktfreier Meister der Bezirksliga steigt das Team in die Landesliga auf. So hoch hat noch nie eine Drittvertretung des Vereins gespielt.

Die „Dritte“ des SCA steigt in die Landesliga auf (v.l.): Ben Bröker, Jörg Lange, Timo Scheipers, Leonard Zeptner, Lena Bucht, Robin von Dieken, Patrick Gust und Niklas Hannekotte.

Der Westdeutsche Tischtennisverband (WTTV) hat die Saison aufgrund der Pandemie vorzeitig für beendet erklärt und die Hinrunden für die Ermittlung von Auf- und Absteigern herangezogen. Für die Drittvertretung des SC Arminia Och­trup, die sich mit elf Siegen in elf Partien, die Herbstmeisterschaft in der Bezirksliga sicherte, bedeutet das den Gewinn der Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga.

„Eine dritte Mannschaft in der Landesliga – das gab es in unserer Vereinsgeschichte noch nie“, ist Abteilungsleiter Timo Scheipers, der selbst zum Kader gehört, begeistert. „Insbesondere die Bereitschaft der Akteure aus dem Kader unserer NRW-Liga-Reserve, in der Dritten auszuhelfen, haben zu dieser gnadenlosen Überlegenheit geführt. Ein weiterer großer Pluspunkt: Zusammenhalt und Stimmung waren überragend.“

In den elf Meisterschaftsspielen gaben die Töpferstädter lediglich 15 Matches ab. Insgesamt kamen 14 Akteure zum Einsatz, darunter mit Lena Bucht auch eine Frau. Die beste Bilanz weist Patrick Gust auf, der all seine neun Einzel für sich entschied. Aktuell laufen die Planungen für die Meisterparty.