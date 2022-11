Das große Kilometerfressen in der Bezirksliga

Die B-Jugend-Fußballerinnen der SpVgg Lan­genhorst/Welbergen spielen „lediglich“ in der Bezirksliga. Trotzdem müssen sie in dieser Saison im Schnitt 105 Kilometer fahren, um auswärts um Punkte zu spielen. Für die jungen Ochtruperinnen geht es am Sonntag sogar bis ins Sauerland.

„Fahrbahn ist ein graues Band – weiße Streifen, grüner Rand“ gab die Band „Kraftwerk“ erstmals im November 1974 in ihrem Kultsong „Autobahn“ zu Gehör. Ob die B-Juniorinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen dem Meisterwerk der Düsseldorfer Musiker 48 Jahre später geschmacklich etwas abgewinnen können? Wahrscheinlich eher nicht, aber die jungen Fußballerinnen dürften mittlerweile um die Monotonie wissen, die auf dem deutschen „Highway“ herrscht: Stolze 105 Kilometer müssen die jungen Ochtruper im Schnitt fahren, um ihre Auswärtsspiele auszutragen – und das wohlgemerkt in der Bezirksliga.

SF Sümmern, SV Bommern, TuS Grünenbaum: Von diesen Vereinen und Gemeinden habe er vorher noch nie gehört, gibt Botho Preuß zu. Dabei kennt sich der langjährige Langenhorster Trainer und Ehrenamtler in der Szene bestens aus. Aber um die Stadien der künftigen Gegner zu lokalisieren – dafür musste Preuß auch erstmal ins Internet, als er im Sommer mit der extravaganten Staffeleinteilung konfrontiert wurde.

Die Grenzen einer Bezirksliga sind eigentlich in allen Sportarten und Altersklassen nahezu identisch mit denen des politischen Regierungsbezirks. Doch bei den U 17-Mädchen ist das diesmal anders. Und das hat seine Gründe. „Einige Vereine haben ihre Mannschaften zurückgezogen, andere Teams verzichteten auf den Aufstieg, andere wollten nicht mehr leistungsorientiert spielen“, berichtet Preuß, warum sich das Starterfeld der westfälischen Bezirksligisten auf 23 Formationen reduzierte. Das hatte Staffelneueinteilungen zur Konsequenz – und so steuert die SpVgg jetzt Ziele in den Kreisen Iserlohn, Halver, Witten oder Olpe an.

„8 Uhr, 8.15 Uhr, vielleicht auch mal 8.30 Uhr – so früh müssen wir uns sonntags treffen, wenn wir auswärts anzutreten haben. Schließlich wird um 11 Uhr angepfiffen. Und zurück sind wir auch erst gegen drei, halb vier. Da brauchst du den Sonntag nicht mehr großartig zu verplanen“, weiß Saskia Bierbaum, auf was ihre Spielerinnen verzichten. Die 29-Jährige trainiert die schwarz-gelben B-Juniorinnen seit Sommer. Im Vorfeld wurde abgecheckt, ob die Truppe jeden zweiten Sonntag dazu bereit ist, „on the road again“ zu sein. Daran ließen die Kickerinnen keinen Zweifel. Für sie stand fest: „Das packen wir an.“

„Die Mädchen sind einfach voll motiviert“, freut sich Bierbaum über die große Leidenschaft, die ihre Spielerinnen an den Tag legen. Dass der Fußball Priorität Nummer eins ist, ist in dieser Altersklasse nämlich alles andere als die Regel. Gerade in den älteren Jahrgängen ist die „Drop-Out-Quote“ hoch.

Auch die SpVgg bildet da keine große Ausnahme. Aus lediglich elf B-Mädchen besteht das Gerüst, das zudem von zwei C-Juniorinnen verstärkt wird. Hinzu kommen vier, fünf weitere C-Mädchen, die rotierend an den Spieltagen hochrücken. „Das ist schon ein sehr dünner Kader, was die Arbeit nicht einfacher macht. Umso wichtiger ist es, dass sonntagmorgens auch alle da sind“, betont Bierbaum wohlwissend, dass die Samstagabendgestaltung ihrer Mädchen anders auszusehen hat als die der Gleichaltrigen, die nicht dem runden Leder hinterherjagen.

Diese lange Fahrten seien natürlich nicht optimal, ist Marianne Finke-Holtz mit der Problematik vertraut: „Leider gibt es in dieser Saison nicht die Masse an Teams, um eine bessere Bezirksligastruktur hinzubekommen.“ Die Steinfurterin engagiert sich seit Jahren stark auf diversen sportlichen Ebenen für den Frauen- und Mädchenfußball. Sie stellt in Aussicht: „Der Westfälische Fußball- und Leichtathletikverband beschäftigt sich mit diesem Thema. In der nächsten Saison soll es eine Neuregelung geben.“

Die Langenhorster Mädchen rangieren übrigens nach acht Spieltagen mit zwölf Punkten auf Platz sechs. Ein „super Ergebnis“, wie Bierbaum findet, schließlich sei der Klassenerhalt das große Ziel. „Auch weiterhin auf so einem Niveau spielen zu können, ist wichtig. Die B-Juniorinnen sind schließlich der Unterbau unserer Landesliga-Damen“, betont die Trainerin.

Am kommenden Sonntag heißt es wieder „Fahr‘n, fahr‘n, fahr‘n auf der Autobahn“, wenn es zu den SF Sümmern ins sauerländische Iserlohn geht. Sechs Tage später kommt der TuS Grünenbaum die 141 Kilometer aus dem Kreis Halver ins Münsterland rauf gefahren. „Die haben um eine Vorverlegung auf Samstag gebeten, sonntags wäre ihnen zu stressig gewesen. Kann ich verstehen“, so Preuß.

Notiz am Rande: Der SC Drolshagen holte in Langenhorst ein 1:1, was aufgrund einer fehlenden Spielberechtigung in ein 2:0 für die SpVgg umgewandelt wurde. Extrem bitter für die Gäste aus dem Kreis Olpe, denn die rund 340 Kilometer hin und zurück wären auch mit Punkten im Gepäck alles andere als vergnügungssteuerpflichtig gewesen.