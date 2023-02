Das Spiel der Spiele für die FSV-Youngster

Die U 19-Fußballer des FSV Ochtrup sind die erste Mannschaft des Vereins, die ein Spiel im Westfalenpokal bestreitet. Das ist am Samstag der Fall, wenn die Elf von Trainer Sven Bahns die SpVgg Horsthausen erwartet. Auf den Sieger des Duells wartet der große Preis: ein Heimspiel gegen einen Bundesligisten.

Auf Verbandsebene sind die U 19-Fußballer des FSV Ochtrup am Samstag unterwegs. In der zweiten Runde des Westfalenpokals erwarten sie die SpVgg Horsthausen aus Herne. Angestoßen wird um 15 Uhr am Sportwerk. Für die jungen Töpferstädter ist die Partie nichts anderes, als das „Spiel der Spiele“.

Während die Hausherren in Runde eins ein Freilos hatten, kickte die SpVgg – aktuell Tabellenfünfter der Bezirksliga-Staffel 6 – den Westfalenligisten SV Rödinghausen aus dem Wettbewerb. „Das wird ein Brett“, geht FSV-Trainer Sven Bahns von einer richtig schweren Aufgabe für seine Elf aus. Drei Partien des Gegners hat er sich angesehen. Dabei fiel ihm auf: „Horsthausen kommt viel über die Mentalität. Aber das können wir auch. Heute treffen zwei Mannschaften aufeinander, die alles geben werden.“

Auf den Sieger des Duells wartet in der dritten Runde ein attraktives Heimspiel gegen den Bundesligisten SC Verl. Und von so einem Match träumen die Jungs auf beiden Seiten. „Es ist einfach unglaublich, wie super die Stimmung bei uns ist. Alle hängen sich voll rein und reißen Extra-Einheiten ab“, schwärmt Bahns. Er hat ein rund zweistündiges Video vom Gegner zusammengeschnitten, das sich das Team nach dem Abschlusstraining ansehen wird.

Der Ochtruper Kader ist mit aktuell 13 Feldspielern gerade etwas schmal, doch dafür ist die Leistungsdichte im Kader groß. „Eigentlich kann ich keinen hervorheben, aber wenn ich David Katerkamp nenne, dann tue ich den anderen nicht Unrecht. David ist einfach ein richtig, richtig Guter“, lobt Bahns den Mittelfeld-Hybriden.

Bester Goalgetter ist Mattes Buhla, der für den ungeschlagenen Tabellenführer der A-Liga in zehn Partien 18 Tore erzielte. Zwischen den Stangen steht Engin Shegaj, der im Kreispokal sowohl im Viertelfinale gegen Vorwärts Wettringen als auch im Finale gegen den FC Eintracht Rheine der Held im Elfmeterschießen wurde.