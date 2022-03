Der BSV Wulfen ist zu clever für Arminia Ochtrup

Christin Dankbar (2.v.l.) und Co. haben das Gipfeltreffen in Wulfen verdient verloren.

Den Gewinn der Bezirksligameisterschaft können die Ochtruper Basketballerinnen wohl vergessen, denn im Spitzenspiel beim BSV Wulfen II setzte es eine 33:49-Niederlage. „Der Gegner hat einfach cleverer gespielt und steht zurecht ganz oben“, nahm Trainer Thomas Oeing das Ergebnis mit Fassung auf.

In der ersten Hälfte setzte der Aufbau der Arminen die Spielerinnen unter dem Korb immer wieder gut in Szene. Das ging im zweiten Viertel so weiter, als der SCA seine stärkste Phase hatte und mit sieben Punkten führte. Wulfen drohte, den Faden zu verlieren, doch dann kam der erste große Bruch im Spiel der Gäste: Center Paula Leusder verletzte sich und musste ausscheiden. Der Gegner nutzte das, um zur Pause auf 24:24 auszugleichen.

Hochmotiviert gingen die Ochtruperinnen in die zweite Hälfte und erwischten mit zwei Körben in Folge den besseren Start. Der BSV antwortete aber prompt. Vorwiegend von der Dreierlinie erarbeitete sich der Tabellenführer in nur drei Minuten einen 15:0-Lauf. „Das war echt heftig“, musste Oeing schlucken. Zusätzlich erhöhte sich der Druck auf die Arminia-Damen, da bei ihnen die Foulbelastung zunahm. So stand es nach drei Vierteln 41:31 für das Heimteam.

In den letzten zehn Minuten fanden die Töpferstädterinnen keine Mittel mehr, die Partie noch zu drehen. Und so stand unter dem Strich die zweite Niederlage der Saison.

Das nächste Spiel bestreiten die Ochtruper Korbjägerinnen am Samstag (26. März) in eigener Halle gegen Eintracht Erle II. Hochball ist um 16 Uhr.

Punkte: Popanski (13), Dankbar (9), P. Leusder (3), M. Leusder, Ismaijli-Gerbashi, Lippers-Hollmann und Bröker (je 2).