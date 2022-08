Der FSV Ochtrup hat nun endgültig seine neue Heimat

Ochtrup

Die Zeit, in der der FSV seinen Gästen nur den Siebzigerjahre-Charme des alten Stadions am Sportzentrum anbieten konnten, neigt sich dem Ende zu. Am Mittwoch wurden die beiden neuen Hybridrasenplätze am Sportwerk am Witthagen offiziell eingeweiht. Am Sonntag werden die ersten beiden Punktspiele auf dem neuen Geläuf ausgetragen, und für den 3. September (Samstag) hat sich der FSV was Besonderes ausgedacht.

Von Marc Brenzel