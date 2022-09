„Möchten unbedingt helfen“: Wie der Ukrainer Yaremchuk in Ochtrup landete

Bei uns in der Region ist es sicherer als im Rest des Landes, aber bestimmt nicht sicher“, schildern Solomiya Brateyko und Dmytro Yaremchuk die bedrohliche Lage in der Westukraine. Die beiden Tischtennisprofis – sie 23 Jahre alt, er 22 – berichten von russischen Raketenangriffen auf Lviv, die Stadt, aus der Brateyko kommt. Ängste und Sorgen würden den Alltag bestimmen, betont das Paar und lässt dabei keine Zweifel aufkommen, wie ernst die Situation in ihrer Heimat seit Beginn des russischen Angriffskrieges geworden ist.

Brateyko, dekoriert mit drei ukrainischen Meistertiteln, spielt seit Saisonbeginn für den Bundesligisten SV DJK Kolbermoor, Yaremchuk steht neuerdings beim Oberligisten SC Arminia Ochtrup an der Platte. Mit der kurzfristigen Verpflichtung des Linkshänders setzt der Verein aus dem nordwestlichen Münsterland seine Tradition als „Global Player“ fort. In der Töpferstadt schlugen schon Litauer, Niederländer und Kolumbianer auf. Mit Jan Medina steht außerdem ein WM-Teilnehmer aus Venezuela im aktuellen Kader, und mit Yaremchuk nun eben ein junger Akteur aus dem erweiterten Umfeld der ukrainischen Nationalmannschaft.

„Der Junge wird uns weiterhelfen“

Im Heimspiel gegen die Drittvertretung des 1. FC Köln Mitte September (10:0) gab Yaremchuk sein Debüt im Arminen-Dress. „In den ersten Ballwechseln schien er mir noch ein bisschen nervös zu sein, aber das hat sich schnell gelegt. Das wäre ich aber auch gewesen, wenn ich das erste Mal für einen neuen Verein angetreten wäre. Der Junge wird uns bestimmt weiterhelfen“, kommentierte Spielertrainer Bernd Ahrens die Premiere des Osteuropäers.

Zuvor kannte Yaremchuk in Ochtrup niemanden, lediglich mit Abteilungsleiter Timo Scheipers kommunizierte er im Vorfeld online. Insofern war die Erleichterung beim Ukrainer groß, dass ihm der Einstand so leicht von der Hand ging: „Ich bin hier sofort prima aufgenommen worden. Alles nette Leute“, erklärt der Mann aus Iwano-Frankiwsk auf Englisch. Bis 1962 hieß die Stadt, die rund 218.000 Einwohner zählt und im Karpatenvorland liegt, noch Stanislau.

In der Vorsaison war Yaremchuk für den VfR Fehlheim aktiv, doch im Frühsommer endete die Zusammenarbeit mit dem Drittliga-Absteiger. „Ich wollte gerne in Deutschland weiter spielen“, begründet der Fan des FC Liverpool, warum er sich proaktiv nach einem neuen Verein umsah. Unter anderem verschickte er eine Bewerbungsmail an den SC Arminia.

So ist Ochtrups Plan mit Yaremchuk

„Hochinteressant“ fand Timo Scheipers die Anfrage. Der umtriebige Abteilungsleiter setzte sich mit Dmytro Yaremchuk in Verbindung. „Zehn Einsätze pro Halbserie konnten wir ihm nicht garantieren, das stand schnell fest. Aber wir haben ihm unsere Hilfe bei der Suche nach einem neuen Verein zugesagt“, so Scheipers, der in der Tischtennisszene sehr gut vernetzt ist. Doch auch Scheipers ausgezeichnete Kontakte halfen nicht weiter – kein Club aus den obersten Klassen hatte Interesse. Eine Teillösung kam trotzdem auf den Tisch: Yaremchuk soll drei-, viermal in der Hinrunde für die Ochtruper antreten. Einen Tag vor dem Ende der Wechselfrist holten die Arminen den 22-Jährigen in ihren Kader.

Solomiya Brateyko und Dmytro Yaremchuk sind in großer Sorge um ihrer Heimat Ukraine. Foto: Marc Brenzel

„Eigentlich waren unsere Planungen abgeschlossen, doch diese Personalie ist ein Sonderfall. Dimi kann sich bei uns für einen neuen Club empfehlen, und wir haben einen guten Mann dazubekommen. Eine Win-win-Situation, aber im Vordergrund steht für uns der Charity-Gedanke. Wir möchten ihm unbedingt helfen“, positioniert sich Scheipers. Die Kosten für An- und Abreise sowie ein Antrittsgeld stemmen die Ochtruper, die überlegen, sich noch darüber hinaus zu engagieren. „Wir gucken mal, was wir machen können, um die Menschen in ­Dimis Heimat zu unterstützen. Vielleicht in Zusammenarbeit mit der ukrainischen Community in Ochtrup“, erklärt Scheipers. Die Tischtennisfamilie in NRW sei in dieser Richtung eh sehr aktiv, verweist er auf diverse Projekte anderer Vereine und Manschaften.

Darum muss Yaremchuk nicht an die Front

Daran beteiligt sich auch das Deutsche Tischtenniszentrum in Düsseldorf. Hier kann Dmytro Yaremchuk kostenfrei wohnen und trainieren wenn er in Deutschland ist. An ein geregeltes Training ist in Iwano-Frankiwsk derzeit nicht zu denken. „Ich versuche, mich so gut wie möglich alleine fit zu halten“, erzählt der junge Rückschlagsportler. Das ist in dem kriegsgeschüttelten Land alles andere als einfach, zumal es durchaus sein, könnte, dass Yaremchuk statt zum Tischtennisschläger zur Waffe greifen muss.

Aktuell sei er nicht als wehrpflichtig eingestuft, so der Neu-Armine. Fehlende militärische Grundkenntnisse und keine anderen systemrelevanten Fähigkeiten für den Einsatz an der Front sprechen noch gegen einen Marschbefehl. „Wenn ich für die Punktspiele nach Deutschland fahren möchte, brauche ich gültige Ausreisepapiere. Und die muss ich jeden Monat erneuern lassen. Ich hoffe, dass ich noch ein paar Mal für die Ochtruper eingesetzt werden kann“, ist sich Yaremchuk bewusst, dass Tischtennisspiele für ihn alles andere als eine Selbstverständlichkeit geworden sind.