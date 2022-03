Der TV Vreden knockt Arminia Ochtrup nach der Pause aus

In eine 22:32-Niederlage musste der SC Arminia Ochtrup im Auswärtsspiel beim TV Vreden einwilligen. Im ersten Abschnitt begegneten die Gäste dem Favoriten noch auf Augenhöhe, doch das änderte sich nach dem Wiederbeginn entscheidend. Gerade die im Vorfeld behandelten Hauptthemen spielten bei der Woltering-Sieben dann keine Rolle mehr.

Landesliga: SCA verliert am Ende deutlich

Tom Noori (r.) und seine Arminen kamen in Vreden ganz schlecht aus der Halbzeitpause.

Der Re-Start in die Meisterschaft ist den Ochtruper Landesliga-Handballern überhaupt nicht gelungen. In ihrem ersten Punktspiel nach knapp viermonatiger Pause unterlagen die Arminen beim TV Vreden deutlich mit 22:32.

Im ersten Abschnitt präsentierten sich die Gäste über weite Strecken noch als ebenbürtiger Kontrahent. Lars Oelerich erzielte in der elften Minute das 5:4, das allerdings die einzige Führung des SCA sein sollte. Vreden legte einen Zwischenspurt hin und setzte sich von 9:8 (19.) auf 14:10 (27.) ab. Jeweils ein Treffer von Adrian Ultee und Alexander Sperling reduzierten den Rückstand zur Pause auf 12:14. „Mit unserer offensiven Ausrichtung sind wir Vreden ordentlich auf die Nerven gegangen“, zeigte sich Trainer Christian Woltering zufrieden.

Das konnte er mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit auf keinen Fall sein. „Wir hatten in der Vorbereitung die Chancenverwertung und den schnellen Rückzug zu Hauptthemen gemacht, aber genau das waren in den ersten fünf Minuten nach Wiederbeginn unsere großen Schwachpunkte“, kritisierte Woltering.

Der Favorit aus Vreden spielte in dieser Phase seine bärenstarke erste und zweite Welle aus. Das Resultat aus Sicht der Arminen: ein plötzlicher Sechs-Tore-Rückstand (13:19). „Das hat uns total angeknockt, davon haben wir uns nicht mehr erholt. Und daher fällt das Ergebnis auch so deutlich aus. Schade, aufgrund des Hinspielsieges hatte ich mir ein bisschen mehr erhofft“, gestand Woltering nach dem Match ein.

Weiter geht es für die Töpferstädter am nächsten Samstag mit einem Heimspiel gegen den Tabellenvierten Münster 08. „Das wird nicht einfach, aber endlich mal wieder eine Partie bei uns in der Halle“, freut sich der SCA-Coach schon auf die Begegnung.

Tore: Sperling (5/5), L. Oelerich, Wösting, Nori (je 3), R. Woltering, van der Wei, Thiemann (je 2), Ultee und Mieling (je 1).