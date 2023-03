Derby geht klar an Vorwärts Gronau

Die Ochtruper Handballer spielen eine unglückliche Saison. Auch im Derby gegen Vorwärts Gronau lief beim SC Arminia nicht das Meiste zusammen. Insofern geht der 37:30-Sieg der Gäste auch in Ordnung. Mitentscheidend für den Ausgang des Duells war eine Anfangsphase, in der die Hausherren selten in voller Stärke auf der Platte standen.

„Derbysieger, Derbysieger, hey, hey!“, jubelten die Handballer von Vorwärts Gronau am Samstagabend in der Sporthalle am Schulzentrum in Och­trup. Mit einem souveränen 37:30 (18:14)-Erfolg über gastgebenden SC Arminia machten die Gäste einen weiteren, wichtigen Schritt in Richtung Landesliga-Klassenerhalt.

Auf Seiten der Hausherren war die Enttäuschung groß, hatten sie doch auf die These ,Pokalspiele und Derbys haben ihre eigenen Gesetze‘ gehofft. „Bei einem Derby bedarf es keiner großen Motivation. Ich wollte dieses Spiel unbedingt gewinnen und eine Weiterentwicklung meiner Mannschaft sehen. In der Deckung haben wir nicht so solide gestanden, und dann kam im Angriff auch noch Pech hinzu“, fasste SCA-Trainer Christian Woltering das Geschehen zusammen.

Vor einer stattlichen Kulisse gaben die Gronauer von Beginn an den Ton an und gingen durch Treffer von Malte Woschkowiak (2), Jan Stienemann sowie Maik Visschedyk mit 4:2 in Führung. Gelang es Luca Van der Wei durch seinen Treffer auf 3:4 zu verkürzen, so machte sich die Arminia in den folgenden Minuten das Leben selbst schwer. Unnötige Fouls sorgten dafür, dass die Töpferstädter von der sechsten bis zur zehnten Minute zeitweise nur mit vier Feldspielern agierten. Das nutzten die Vorwärtsler, um ihre Führung durch Treffer von Moritz Ebbert (2), Woschkowiak und zwei verwandelte Siebenmeter von Marius Schmidt auf 9:5 auszubauen. Diesen vier Tore-Vorsprung brachten die Dinkelstädter, die sich zwischenzeitlich ebenfalls zahlreiche Abspielfehler leisteten, zum 18:14 in die Pause.

Obwohl die Gäste die Führung nach dem Seitenwechsel auf bis zu sechs Toren ausbauten, gaben sich die Woltering-Schützlinge nicht geschlagen. „Mutiger spielen“ lautete fortan die Devise der Ochtruper, die durch Treffer von Alexander Sperling (3), Gerrit Thiemann, Tim Van der Wei Justus Wösting, Adrian Ultee, Max Oelerich auf 22:26 verkürzten. Hatte der SCA gerade noch am Anschluss geschnuppert, so rissen sich die Gronauer nach einer deutlichen Ansprache ihres Trainers Adam Fischer in der Auszeit noch einmal an den Riemen. Marius Schmidt (5), Torben Schmidt (2), Ebbert, Malte Woschkowiak (2) Jannis Lenting machten den 37:30-Sieg perfekt.

Tore: M. Oelerich, Sperling (beide 5), Ultee (4), Thiemann, T. Van der Wei (beide 3), Breulmann, Wiggenhorn, L. Van der Wei (je 2), L. Oelerich, Wösting, Engels und R. Woltering (je 1).