Die dreifache Rüschoff

Im fünften Spiel der Saison haben sich die Landesliga-Aufsteigerinnen von der SpVgg Langenhorst/Welbergen ihren zweiten Sieg erkämpft. Bei der SG Telgte errangen die Ochtruperinnen einen 3:1 (1:0)-Erfolg. „Es war ein verdienter Arbeitssieg“, ordnete Chefcoach Peter Engel den Erfolg anschließend ein. „Damit sind wir alle super zufrieden.“ Bedanken konnte sich der Übungsleiter einmal mehr bei Corinna Rüschoff, die in Telgte für alle drei Treffer verantwortlich war. Bereits nach neun Minuten war Langenhorsts Nummer neun erstmals erfolgreich. Genau eine Stunde später zappelte ihr Abschluss erneut im Netz (69.) der Sportgemeinschaft. Die Ochtruper Hintermannschaft hatte vor allem mit Telgtes Spielführerin Sarah Fipke sowie Sandra Brambrink zu kämpfen. Letztere war es auch, die nach einer Ecke den Anschlusstreffer besorgte (76.). Und so mussten die Gäste also noch einmal zittern, bis Rüschoff in der Nachspielzeit mit ihrem dritten Streich die Entscheidung herbeiführte (90.+1). -tv-