Die Grande Dames des Ochtruper Kinderturnens

Maria Reinwardt leitete 29 Jahre lang das Kinderturnen beim SC Arminia Och­trup, Hannelore Engbers sogar 31 Jahre. Beinahe jeden Mittwoch standen die beiden gemeinsam in der Weilauthalle und brachten dem Nachwuchs die sportlichen Grundlagen bei. Für sein großes Engagement und seine Verdienste wurde das Duo jetzt zu Ehrenmitgliedern des Vereins ernannt.

„Ich weiß nicht, wie vielen Kindern wir gezeigt haben, wie die Rolle vorwärts oder ein Handstand gehen. Irgendwann kamen die Mädchen und Jungen von damals mit ihrem eigenen Nachwuchs in die Halle“, berichtet Reinwardt, die seit 1992 dabei ist. „Auch unsere Kinder waren beim Kinderturnen. Und später dann sind wir dabei geblieben – als lizenzierte Trainerinnen“, berichten Reinwardt und Engbers unisono.

Ihren Lohn für das Ehrenamt gab es praktisch jeden Mittwoch. „Es hat mir einfach immer richtig viel Spaß gemacht, den Kids was beizubringen. Das war die größte Freude“, erinnert sich Reinwardt, die selbst fünffache Mutter ist, gerne an schöne 29 Jahre zurück.

Mittwochs von 14.30 bis 17.30 Uhr war die Halle ander Lambertischule sozusagen das Habitat für Reinwardt und Engbers. In drei Gruppen vermittelten die beiden Töpferstädterinnen Kindern ab fünf Jahren das sportmotorische Basiswissen. „Und soziale Aspekte. Der Umgang miteinander, die Rücksichtnahme, das Verhalten in einer Gruppe – darauf haben wir großen Wert gelegt“, fügt Engbers an.

Wer turnerisch talentiert war, der wechselte in die Leistungsriege. Wieder andere brachten ihr sportliches ABC später in anderen Disziplinen ein. „Reiten, Handball, Fußball: Ich kenne viele, die heute andere Sportarten machen“, hat Reinwardt die Steppkes von früher nicht aus den Augen verloren.

Ende des vergangenen Jahres gaben die beiden Übungsleiterinnen ihren Posten ab und die vielen Mädchen und Jungen in andere Hände. Maria Reinwardt und Hannelore Engbers („Ich mag alles, wo ich mich bewegen kann“) haben sich damit aber noch lange nicht vom „Trainergeschäft“ verabschiedet. Bei der Volkshochschule bieten die neuen SCA-Ehrenmitglieder jede für sich Gymnastikkurse (Ski, Fitness, 60 plus) an. So kommen auch andere Ochtruper Altersklassen in den Genuss, mal von den beiden „Grandes Dames des Kinderturnens“ sportlich auf den fittesten Stand gebracht zu werden.