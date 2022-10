Die großen Endspiele stehen an

Der Finaltag des Steinfurter Kreispokals steht vor der Tür. Auch für einige Ochtruper Truppen und ein Borghorster Aufgebot geht es in Hauenhorst um den großen Wurf. Einige davon gehen als Außenseiter in die jeweiligen Partien – der Wille zum Triumph ist jedoch bei allen Teams gleich hoch.

Der 3. Oktober ist im Fußballkreis Steinfurt traditionell der Tag, an dem die Kreispokalsiegerinnen und -sieger in den jeweiligen Altersklassen ermittelt werden. Sehnsuchtsort des kickenden Nachwuchses ist das Waldparkstadion von Germania Hauenhorst, in dem auch drei Teams aus Ochtrup und eine Formation aus Borghorst am Montag ihre Titelträume wahr werden lassen wollen.

E-Juniorinnen: SF Gellendorf – SpVgg Langenhorst/Welbergen , 11.15 Uhr

In der jüngsten Mädchen-Altersklasse stehen sich Gellendorf und Langenhorst/Welbergen gegenüber. Das Duell gab es bereits am Dienstag in der Liga und sah die SpVgg als Sieger (2:1). Die „Wiederholung“ am Montag steht unter anderen Vorzeichen, denn die Och­truperinnen müssen auf ein paar etablierte Kräfte verzichten. „Das Endspiel fällt leider in die Herbstferien, und da fahren halt einige Familien in den Urlaub“, so Trainer Maik Roß. Sein 22er-Kader bietet ihm jedoch genug Alternativen. Ava Bruhn und Carla Viefhues sind so etwas wie die Führungsspielerinnen bei Schwarz-Gelb.

D-Juniorinnen: FSV Och­trup – SV Borussia Emsdetten, 10.15 Uhr

„Die Vorfreude ist riesig. Das Finale ist das große Thema beim Training“, berichtet Michael Schmidt, der zusammen mit Christiane und Peter Wanschers für den Ochtruper Nachwuchs verantwortlich ist. Die Kontrahenten sind in unterschiedlichen Kreisliga-Staffeln beheimatet und begegnen sich daher im Ligabetrieb nicht. Schmidt geht von einem Duell auf Augenhöhe aus. Ein Faktor könnte sein, wer besser mit den äußeren Umständen umgeht. „Eine so offizielle Begegnung mit einem Schiedsrichter und verhältnismäßig vielen Zuschauern kennen die Mädchen ja gar nicht“, weiß Schmidt.

C-Junioren: FC Vorwärts Wettringen – Borghorster FC, 12.30 Uhr

Der Bezirksliga-Dritte aus Wettringen bekommt es mit dem A-Liga-Dritten aus Borghorst zu tun. In der Vorbereitung liefen sich beide Teams schon einmal über den Weg, fanden dabei allerdings keinen Sieger (2:2).

Von der Papierform her seien die Wettringer favorisiert, aber das müsse nichts heißen, so Timo Schoo, der gemeinsam mit Yusuf Gülten und Markus Hüwe auf der Trainerbank sitzt. Im Halbfinale holten die BFC-ler um Kapitän Malte Bühn ihre Steinschleuder heraus und brachten mit dem Landesligisten FCE Rheine den Goliath schlechthin im Wettbewerb zu Fall. „Da hat die Mannschaft eindrucksvoll gezeigt, dass sie über das Kollektiv kommt“, erinnert sich Hüwe nur zu gerne an den 1:0-Coup.

Im Abschlusstraining wurde für den Fall der Fälle Elfmeterschießen geübt. „Ein Finale auf diese Art zu entscheiden, ist nicht schön, aber wenn, dann sind wir gerüstet. Mit Ben Lindenbaum haben wir einen Torwart, der im Elfmeterschießen den Unterschied ausmachen kann“, erklärt Hüwe.

A-Junioren: FCE Rheine – FSV Ochtrup, 16.15 Uhr

Der absolute Höhepunkt und gleichzeitige Schlussakt ist in jedem Jahr das A-Jugend-Finale. Mit dem Titelverteidiger FC Eintracht Rheine und dem FSV Och­trup kommt es zur Neuauflage des 2021er-Endspiels.

„Die Eintrachtler sind als Westfalenligist natürlich Favorit, darüber hbrauchen wir nicht zu diskutieren. Ich rechne uns aber eine kleine Außenseiterchance aus. Gerade, wenn Engin heißläuft“, positioniert sich FSV-Coach Sven Bahns. Gemeint ist Torwart Engin Shegaj, den Bahns als „absolute Granate“ charakterisiert.

Shegaj lief zuvor für die Eintrachtler auf, wechselte im Sommer dann aber in die Töpferstadt. Auch Matthes Buhla, Tyler-Hardy Krüger, die Katerkamp-Brüder Philipp und David sowie Kapitän Maximilian Hoffstedde blicken auf eine sportliche FCE-Vergangenheit zurück. „Die Stimmung bei uns ist richtig super, daraus wollen wir Kapital ziehen“, nimmt Bahns das Duell mit dem höherklassigen Gegner an.