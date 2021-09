Die Oberliga hat Feierabend

Vor dem Hintergrund der weiterhin unbeantworteten Frage, wann der Sport wieder in Bewegung kommt, geraten die Fachverbände immer stärker unter Entscheidungsdruck. Wenige Tage, nachdem der Westdeutsche Tischtennisverband (WTTV) eine Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebes für Mitte April angekündigt hatte, sendete der Deutsche Tischtennisbund (DTTB) am Dienstag ein gänzlich anderes Signal und erklärte die Saison von der Oberliga bis zur Zweiten Bundesliga für beendet. Der Bayerische und der Hessische Tischtennisverband hatten bereits in der vergangenen Woche beschlossen, die Saison zu annullieren. Begründet wird die Entscheidung des DTTB unter anderem damit, dass es keine Stufenpläne gibt, ab wann Lockerungen für den Hallensport zu erwarten sind. Zudem sei noch nicht klar, welche Inzidenzen in Zukunft für Lockerungen maßgeblich sein würden. Der Deutsche Tischtennisbund wolle mit seiner Entscheidung für Planungssicherheit sorgen. Von der Bundesliga bis zu den Oberligen gibt es keine Wertung und somit keine Auf- und Absteiger. Es wird alles auf Anfang gesetzt mit der Hoffnung, im September einen Neustart zu unternehmen. Anders stellt sich die Situation derzeit in NRW dar: Die Verbandsliga spielt nach den Plänen des WTTV im April wieder. Am 17. April, eine Woche nach Ende der Osterferien, soll die Saison fortgeführt werden. Die abschließende Entscheidung hierüber trifft der WTTV am 26. Februar.