Die SpVgg Langenhorst/Welbergen erweitert ihre Titelsammlung

Die Altherren-Stadtmeisterschaft in Ochtrup stand jetzt erstmals wieder nach der Corona-Zwangspause an. Dabei zeigten die Oldstars, dass sie das filigrane Kicken nicht verlernt hatten. Der FSV Ochtrup hinterließ einen starken Eindruck, doch die Hausherren waren noch eine Nummer besser.

Ü-32-Stadtmeisterschaft in Ochtrup: Oldstars kicken in der Halle I

Erstmalig nach der Corona-Zwangspause ermittelten die Altherren-Fußballer aus Ochtrup wieder ihren Stadtmeister. Ausrichter war in der Halle I des Schulzentrums der Titelverteidiger SpVgg Langenhorst/Welbergen. Fünf Teams nahmen an dem Turnier teil. Am Ende holten sich die Langenhorster erneut den Pokal. Auf den Plätzen zwei und drei schloss jeweils eine Vertretung des FSV Ochtrup ab.