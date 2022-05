Die SpVgg Langenhorst/Welbergen macht den Abflug in die Landesliga

Die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen haben sich ihren Traum wahr gemacht. Am Mittwochabend besiegten sie im eigenen Vechtestadion Teuto Riesenbeck mit 6:0 (3:0). Das war der finale Schritt zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Landesliga. Francis Brinkschmidt leitete die Party mit einem Doppelpack ein.

Am Mittwochabend zeigten die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen einmal mehr, dass sie das beste Team der Bezirksliga sind. Mit 6:0 gewannen sie ihr Heimspiel gegen Teuto Riesenbeck und holten sich damit den Titel.

Die Landesliga darf sich freuen. Mit den Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen kommt in der nächsten Saison eine richtig coole und spielstarke Truppe in die Klasse. Das bewiesen die Ochtruperinnen am Mittwochabend im Heimspiel gegen Teuto Riesenbeck, als sie mit einem 6:0 (3:0)-Erfolg den Traum von der Bezirksliga-Meisterschaft wahr werden ließen.

Da im Ortsteil Welbergen auch Schützenfest gefeiert wurde, sah das Drehbuch vor, erst Meister zu werden und dann „auf dem Zelt“ steil zu gehen. „Aber morgens waren einige von uns dann doch etwas nervöser als gedacht“, berichtete Kapitänin Linn Asbrock von der einen oder anderen WhatsApp-Nachricht, in der über leichtes Magengrummeln geklagt wurde.

Im Vechtestadion wird ein großer Traum wahr Die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen sichern sich mit einem 6:0-Heimsieg über Teuto Riesenbeck die Meisterschaft in der Bezirksliga (25. Mai 2022). Foto: Marc Brenzel

Abends war dann keine mehr nervös, denn spätestens mit dem Anpfiff von Schiedsrichter Christian Hes­ping (SuS Neuenkirchen) waren die Schwarz-Gelben hochkonzentriert unterwegs. Schon früh erspielten sie sich klasse Chancen, von denen die dritte das 1:0 brachte: Mit einem perfekten Dropkick aus 18 Metern versenkte Francis Brinkschmidt den Ball in der Ecke (12.). Als Brinkschmidt zehn Minuten später im Anschluss einen Freistoß von Wenke Löcker, den die Riesenbecker Torfrau nicht unter Kontrolle brachte, auf 2:0 erhöhte, war der Flieger in Richtung Landesliga endgültig abgehoben. Das 3:0 von Torjägerin Corinna Rüschoff (34.) drückte die klare Überlegenheit der Gastgeberinnen noch besser in Zahlen aus.

In diesem Rhythmus ging es nach dem Wechsel weiter. Verena Struck zeigte für das 4:0 verantwortlich (49.), und Rüschoff bewies in der 72. und 83. Minute noch zwei Mal ihren ausgezeichneten Stürmerinstinkt. Um 20.46 Uhr pfiff Hesping ab und gab damit den Startschuss für die Meisterfete. „Jetzt feiern wir erstmal hier am Platz, bevor wir zum Schützenfest rübergehen und da im Zelt weitermachen“, stand Trainer Marc Bethge nach dem Abpfiff die Freude ins Gesicht geschrieben.

Im Vorfeld hatten Bethge und sein Trainerstab mit Youri van Koetsveld, Peter Engel und Bianca Hölscher den Aufstieg als Ziel ausgegeben. Entsprechend groß sei der Druck phasenweise auch schon gewesen, gab der Übungsleiter zu. Als entscheidend für den weiteren Saisonverlauf stufte Bethge die Niederlage in der Hinrunde beim Rivalen Darfeld ein: „Nach dem 1:4 gegen Turo hat die Mannschaft gemerkt, dass es mit halber Kraft nicht zum Aufstieg reichen wird. Die Mädels haben anschließend auf so viel verzichtet, sind samstags nicht mehr rausgegangen und haben echt klasse trainiert. Diesen Moment haben sie sich absolut verdient.“

Für Linn Asbrock stand eines felsenfest. „Wir sind eine echte Einheit, das hat den Erfolg ausgemacht. Meister zu sein und aufzusteigen – das fühlt sich hammergut an. Heute wird gefeiert.“

SpVgg Langenhorst/Welbergen: Lauen – Asbrock, Gesenhues, N. Brinkschmidt, Schürmann – F. Brinkschmidt (71. Lenfert), Löcker, Schneuing (77. Nagelsmann), Homölle (78. Möller) – Struck (71. Schwering), Rüschoff.

Tore: 1:0 und 2:0 F. Brinkschmidt (12./22.9, 3:0 Rüschoff (34.), 4:0 Struck (49.), 5:0 und 6:0 Rüschoff (72./83.).