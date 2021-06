Diesmal an zwei Wochenenden

Viele der für dieses Jahr angedachten Reitturniere sind der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Nicht so das Ochtruper, das stattfinden wird, allerdings nicht in gewohnter Form.

Der Reit- und Fahrverein Ochtrup stellt sich den Herausforderungen der Corona-Pandemie. Das jährliche Dressur- und Springturnier wird trotz der aktuellen Umstände auf dem Turniergelände am Kreuzweg 85 stattfinden.

„Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Reitern – vom Amateur bis zum Profi – und ihren Pferden die Möglichkeit zu geben, ihre Leistungsfähigkeit und ihr Können unter Turnierbedingungen unter Beweis zu stellen“, teilt der Verein mit.

Nichtsdestotrotz ist die wichtigste Leitlinie in der Organisation des Turniers, alle pandemiebedingten Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. Das wird durch ein von der Turnierleitung erarbeitetes, gut durchdachtes Hygienekonzept gewährleistet. Leider bedingt dies, dass das Turnier in diesem Jahr ohne Zuschauer durchgeführt werden muss. Diese Entscheidung ist dem Vorstand des Vereins schwer gefallen, da in den vergangenen Jahren stets viele Zuschauer das Turnier besucht haben. So aber können sich zumindest die Turnierteilnehmer auf spannende Prüfungen freuen. Die Teilnehmer erhalten bei ihren Nennungen eine Bescheinigung, die zum Betreten des Turniergeländes berechtigt.

Aufgrund der besonderen Umstände wird das ansonsten viertägige Turnier auf zwei Wochenenden aufgeteilt. Vom 4. bis 6. September stellen die Springreiter ihr Können unter Beweis, am 12. und 13. September öffnet das Dressurviereck. An beiden Turnierwochenenden werden Prüfungen bis zur Klasse M* angeboten.

Für das Springturnier kann seit Montagabend genannt werden, und die Resonanz spricht für sich. Die Turnierleitung freut sich sehr, dass trotz der aktuellen Lage die Prüfungen schon zu nahezu 100 Prozent belegt sind. Für die Dressurreiter beginnt die Nennungsstart am Dienstag (25. August).

Am Dressurwochenende freuen sich die Ochtruper besonders darüber, wieder Ausrichter einer Qualifikation zum LVM-Youngster-Championat zu sein. Die Teilnehmer werden in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L für fünfjährige Pferde geprüft. Ziel des Young­ster Championats ist es, talentierte Dressurpferde aus der Region Westfalen zu fördern. Für das große Finale in der Halle Münsterland beim K+K-Cup im Januar 2021 qualifizieren sich die besten acht Paare.