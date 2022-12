Drama aus neun Metern

Es hat nicht sollen sein: Die SpVgg Langenhorst/Welbergen bleibt in diesem Winter bei den Hallenkreismeisterschaften der Mädchen ohne Titel. Eine Hand am Pott hatten die stark aufspielenden B-Juniorinnen – doch dann wurde ihnen das Neunmeter-Schießen zum Verhängnis.

Die Sportfreunde Gellendorf haben die Hallenkreismeisterschaft der B-Jugend-Fußballerinnen für sich entschieden. Im Finale gegen die gastgebende SpVgg Langenhorst/Welbergen setzte sich das Team aus Rheine mit 2:1 im Neunmeterschießen durch, nachdem es in der regulären Spielzeit noch 2:2 gestanden hatte.

Beide Teams qualifizierten sich als Erster ihrer Vorrundengruppe für das Halbfinale. Die SpVgg behauptete sich in der Gruppe A gegen beide Vertretungen von Borussia Emsdetten und den Lokalrivalen FSV Ochtrup. In Gruppe B reihten sich hinter den Gellendorferinnen die SG Steinfurt II, die JSG TuS St. Arnold/Germania Hauenhorst und die SG Steinfurt I ein.

Im ersten Halbfinale behielt die SpVgg Langenhorst/Welbergen mit 4:1 die Oberhand gegen die SG. Emma Möhring (2), Uta Vollenbröker und Amelie Himmelreich erzielten die Tore für die Schwarz-Gelben. Kimberly Linde sorgte aus Sicht der Steinfurter zwischenzeitlich für den 1:2-Anschlusstreffer. Im zweiten Halbfinale schlugen die Sportfreunde Gellendorf Borussia Emsdetten mit 2:1. Kristina Evsin erzielte das 1:0 für die SFG, Jana Fischer erhöhte, und Johanna von Oy konnte nur noch verkürzen.

Die Emsdettener sicherten sich jedoch den dritten Platz mit einem 2:1-Sieg über Steinfurt. Von Oy und Jette Behrens erzielten die Treffer für die Borussen, und Alica Gerdes das Tor für die SG. Borussias Trainerin Anja Wolters resümierte: „Ich bin sehr stolz darauf, dass beide Mannschaften von uns so gut abgeschnitten haben, allerdings wäre mit ein bisschen mehr Glück auch das drin gewesen, was ich mir erhofft hatte. Ich freue mich darüber, dass ein HKM-Turnier auf die Beine gestellt werden konnte. Es eine gelungene Veranstaltung.“

In einem hitzigen Finale ging es richtig zur Sache: Ein indirekter Freistoß von Gellendorfs Evsin wurde mehrfach abgefälscht und fand schließlich den Weg ins Tor. Dann nahm Greta Heckmann Tempo auf, bewies Übersicht und legte auf Annabell Holtmann ab, die den Ausgleich markierte. Eine Ecke von Möhring konnte SFG-Torhüterin Pia Kurth nur auf Himmelreich abwehren, die abstaubte – 2:1 für die Ochtruperinnen. Zwei Minuten vor dem Ende knallte Lea Lücke den Ball per Freistoß zum 2:2 in die Maschen. Dann ging es ins Neunmeterschießen, wo zwei von drei SpVgg-Schützinnen das Tor nicht trafen, lediglich Heckmann versenkte ihren Neunmeter. Bei den Sportfreunden verwandelten Samar Hasan und Fischer ihre Schüsse – und damit stand fest: Die SF Gellendorf dürfen sich Hallenkreismeister der B-Juniorinnen nennen.

Langenhorst Trainerin Saskia Bierbaum war trotz der unglücklichen Niederlage super zufrieden mit ihrer Truppe: „Die Mädchen haben einen super Teamgeist gezeigt. Man verliert und man gewinnt als Team.“ Gellendorfs Coach Ralf Fischer war mega glücklich: „Ich hatte gar nicht erwartet, zu gewinnen, Im Finale haben wir ein starkes Spiel absolviert und uns gegenseitig geholfen. Zudem war die gute Breite im Kader ein Vorteil.“