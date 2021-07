Ein bisschen Bundesliga beim FC Lau-Brechte

Fußball: Münsters U 19 testet heute in Ochtrup gegen Meppens Nachwuchs

Ochtrup

Am Dienstag geben talentierte U-19-Fußballer aus Münster und Meppen ihr Stelldichein in Ochtrup. Im Volksbankstadion des FC Lau-Brechte stehen sich der Bundesliga-Nachwuchs des SC Preußen und der Regionalligist SVM gegenüber. Beide Teams haben Talente aus dem Kreis Steinfurt in ihren Reihen, die Meppener sogar einen echten Ochtruper.