Ein ganz und gar gebrauchter Tag für die Arminia

Ochtrup

Das erste Meisterschaftsspiel in der Landesliga für die Handballer des SC Arminia Ochtrup ist nicht so gelaufen wie erhofft. Wegen einer überaus schwachen Vorstellung in der Offensive wurde die Partie am Samstagabend bei der HSG Kattenvenne/Lengerich klar mit 15:25 (7:12) verloren.

-lem-