Ein richtig heißer Kommers

Auf mehr als ein halbes Jahrhundert Vereinsleben blickten die Mitglieder des FC SW Weiner am Samstagabend zurück. Anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Vereins war zu einem Festkommers geladen worden. Die zahlreichen Anwesenden hatten ihre helle Freude an dem bunten Programm. Vorsitzender Tobias Bußmann bekam ein Geschenk, das für einen ganz besonderen Anlass zur Seite gelegt wurde.

Eins ist mal sicher: Bei der Gründung des FC SW Weiner am 6. Februar 1971 herrschten ganz andere Temperaturen als bei der um zwölf Monate verschobenen Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen des Fußballvereins am Samstag. Das Coronavirus hatte im vergangenen Jahr böse in die fristgerechten Planungen des Clubs reingegrätscht – und so mussten die Feierlichkeiten jetzt nachgeholt werden.

Das tat dem in jeder Beziehung heißen Festkommers aber keinen Abbruch. Das Festzelt war gut belüftet, die Gäste kamen erwartungsfroh, und mit seiner lockeren und pfiffigen Art brachte Norbert Jansen in de Wal als Moderator und ehemaliger Vorsitzender die ganze Sache prima über die Bühne.

„Goldhochzeit" bei den Schwarz-Weißen Feierlichkeiten zum 50-jährigen Geburtstag des FC SW Weiner (13. August 2022). Foto: Martin Fahlbusch

Tobias Bußmann als aktueller Vereinschef brachte kurz und launig die bisherige Geschichte des FC Schwarz-Weiß von der Gründung in der Gaststätte „Zur Westfälischen Eiche“ bei Annette und Bernhard Pliete über die von Maria Schulte-Albert zur Verfügung gestellte „Wiese mit Toren“ bis hin zu der aktuellen und immer wieder erweiterten eigenen Sportanlage in Erinnerung. Das, was man geschaffen habe, sei in vielerlei Hinsicht durch ehrenamtliches Engagement entstanden, so Bußmann. „Sportlich gab es natürlich immer wieder ein Auf und Ab, aber den Titel ‚Fahrstuhlverein‘ muss man sich auch erstmal hart erarbeiten“, ließ er die Anwesenden schmunzelnd wissen.

Als Gratulantin für Rat und Verwaltung betonte Bürgermeisterin Christa Lenderich vor allen Dingen die Tugend „Zusammenhalt“ und die wichtige Funktion eines so aktiven Vereins für die kulturellen und sozialen Ansprüche einer Stadt. Sie überreichte Bußmann neben dem berühmten Umschlag auch eine Flasche „Prickelwasser“ als möglichen Wink mit dem Zaunpfahl, den der Vereinschef sehr wohl verstand: „Die stell‘ ich zur Seite bis zur nächsten Aufstiegsfeier, der hält sich sicher ein Jahr.“

Barbara Kuhls-Malitz überbrachte für die Ratsparteien Glückwünsche zur „Goldenen Hochzeit“ und wurde von Norbert Jansen in de Wal kurz in ein Balltraining auf der Bühne verwickelt. „Frauenfußball ist doch voll angesagt“, so sein trockener Kommentar. Von „Hard-Core-Fans“ des FC SW Weiner konnte Pfarrer Jyothish Joy berichten, denen er jüngst in seiner seelsorgerischen Arbeit begegnet sei. Er wünschte dem Verein viel Glück für die Zukunft.

Als Vertreter des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen hatte Heinz-Gerhard Hüweler nicht nur die Urkunde zum Jubiläum und ein „Flachgeschenk“ dabei, er hielt auch mit seiner Hoffnung nicht hinter dem Berg, „dass die erste Mannschaft nach mehreren unglücklich gelaufenen Entscheidungsspielen in der neuen Saison endlich den Wiederaufstieg in die Kreisliga A schafft“.

Als „Schmuckkästchen“ bezeichnete Kreisschiedsrichterobmann Jürgen Lütkehaus den Weiner-Sparkassenpark, zu dem er und seine Kollegen stets gerne hinfahren würden.

Die Vertreter der Verbundsparkasse Emsdetten-Och­trup brachten ein rotes großes Sparschwein für den neuen Schulungsraum mit und freuten sich schon darauf, dass der Vereinsvorsitzende damit am „Knax-Tag“ in einer Sparkassen-Filiale auftauchen würde.

Regelrecht gemütlich wurde es, als die Vertreter der benachbarten Fußball-, Sport- und Schützenvereine Präsente und Glückwünsche überbrachten. Im lockeren Gespräch mit dem Moderator ließen sich anschließend die ehemaligen Trainer des FC SW Weiner so manches Döneken entlocken. Gleiches galt auch für die Mitglieder, die für 50 Jahre Vereinszugehörigkeit mit Urkunde und Goldener Vereinsnadel ausgezeichnet wurden.

Und dann brandete noch einmal ganz großer Beifall auf, als die zweite Mannschaft vom Kreisvorsitzenden Heinz-Gerhard Hüweler mit der Urkunde für den Gewinn der Meisterschaft in der Kreisliga C und dem damit verbundenen Aufstieg bedacht wurde. Nahtlos ging es vergnügt in den weniger offiziellen Teil des Festabends über, für den auch eine „Open-Air-Launch“ bereitstand.