Ein Song für die Ewigkeit

Beruflich gesehen rührt Stephan Paßlick in etlichen Töpfen. Was auch Sinn ergibt, ist der Küchenchef doch quasi täglich damit beschäftigt, bis zu 700 Menschen mit schmackhafter Nahrung zu versorgen. Doch auch darüber hinaus kocht der Ochtruper so manches Süppchen, ist Fußballer durch und durch, kennt am Sportgelände des FSV Ochtrup jeden Grashalm mit Vornamen und pflegt ein weiteres Hobby – die Musik. Diese beiden Leidenschaften, die sportliche und die musikalische, hat Paßlick nun zusammengeführt zur neuen FSV-Hymne, die sonntäglich am Vereinsgelände erschallt: „Der FSV ist unser Leben“.

