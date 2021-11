Arminia Ochtrup II tat sich schwer in im Sauerland und musste gegen Ligaschlusslicht Neheim-Hüsten bis ins Schlussdoppel, um mit 9:7 die Punkte mitzunehmen.

NRW-Liga: Ochtrup II siegt mit 9:7 in Neheim-Hüsten

Tobias Knoll war im Doppel an der Seite von Emil Schreiber in Neheim erfolgreich und steuerte zum Sieg einen Punkt im Einzel bei.

Ungewohnt schwer tat sich die zweite Mannschaft des SC Arminia beim TTV Neheim-Hüsten. Die Mannschaft um Teamsprecher Christopher Ligocki holte erst im Abschlussdoppel den entscheidenden neunten Zähler zum glücklichen 9:7-Erfolg gegen den Tabellenletzten.

„Das war eine echt knappe Angelegenheit“, fasste Ligocki die Begegnung zusammen. „Wir haben über vier Stunden gespielt. Am Anfang lief es ja recht gut für uns mit drei Doppelsiegen. Da hatten wir taktisch gut aufgestellt. Aber dann war der Wurm drin, und wir sind sogar in Rückstand geraten“, so Ligocki weiter.

5:4 führte der SC Arminia II nach dem ersten Durchgang, da Robin von Diecken sein Einzel gegen Daniel Brosig mit 3:1 gewann. Zuvor unterlag Philip Brosch mit 1:3, Ligocki siegte mit 3:1, Tobias Knoll, Dominik Gust und Emil Schreiber zogen in ihren Einzeln jeweils den Kürzeren.

Im zweiten Spielabschnitt holten Ligocki (3:1 gegen Nils Maiworm), Gust (3:0 gegen Marco Höhm), Knoll (3:0 gegen Marc Rocholl) und von Diecken (3:1 gegen Tadeusz Dybiec) vier Einzelpunkte, sodass die Ochtruper mit 8:7 vorne lagen.

„Wir wussten schon, dass die Neheimer stärker sind als es der Tabellenstand darlegt. Die haben jetzt fast alle Gegner von oben weg. Ich bin mir sicher, dass die die Abstiegsränge noch verlassen werden“, hatten die Arminen laut Ligocki eine Vorstellung von der Leistungsstärke der Gastgeber.

Das Abschlussdoppel musste nun die Entscheidung bringen. Den ersten Satz gewannen Ligocki/Brosch mit 11:8, gaben jedoch den zweiten mit demselben Ergebnis ab. Der dritte ging mit 11:9 ebenfalls an Neheim, den vierten und fünften sicherten sich allerdings die Ochtruper jeweils mit 11:9, womit die Punkte in die Töpferstadt gingen.