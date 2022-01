Eine gebrauchte Hinrunde für den FSV Ochtrup

Jannik Holtmann (r.) kam in allen 16 Spielen zum Einsatz und erzielte dabei sieben Tore. Damit führt er in beiden Kategorien die mannschaftsinterne Rangliste an.

Hoch gehandelt, tief gefallen – das beschreibt ganz passend, wie es dem FSV Ochtrup in der ersten Hälfte der A-Liga-Saison 2021/22 erging. Platz neun, auf dem die Rot-Schwarzen die Winterpause verbringen, ist absolut nicht das, was man sich in der Töpferstadt vorgestellt hatte. Christoper Ransmann, der zusammen mit Jannik Holtmann das sportliche Kommando als Spielertrainer führt, kann das nur bestätigen: „Wir hatten anderes vor.“

Als den großen Titelanwärter – so stufte die Konkurrenz den FSV im Vorfeld ein – sah der 29-Jährige seine Mannschaft nie. Doch dass es nach der 1:2-Niederlage gegen den TuS St. Arnold am elften Spieltag bis auf Rang 14 runter ging, hatte der Übungsleiter bestimmt nicht auf dem Schirm.

„Es kam eines zum anderen“, blickt Ransmann auf die gebrauchte Hinrunde zurück. „Die Vorbereitung ist echt vielversprechend gelaufen, doch dann kam die Verletztenmisere. Damit hatten andere Teams natürlich auch Probleme, aber uns traf es echt hart. Teilweise fehlten acht Stammspieler gleichzeitig“, erinnert Ransmann, der selbst erst am sechsten Spieltag in das Geschehen eingreifen konnte. Die damalige 2:5-Niederlage bei GW Amisia Rheine stellte für den Ahauser den Tiefpunkt dar: „Da mussten wir ohne gelernten Torwart spielen, alle vier Keeper waren an diesem Wochenende verletzt.“

Die Ochtruper gerieten immer mehr in die Negativspirale. Unsicherheit, individuelle Fehler, Formschwankungen, Abschlussschwächen – die Mängelliste war lang. „Wir müssen echt an uns arbeiten. Hinten haben wir uns zu viele Fehler geleistet, aus denen Gegentore entstanden sind“, deckt Ransmann auf. Da passt es ins Konzept, dass Marvin Haumering zurück ist. Einen so resoluten Verteidiger habe es einfach gebraucht, ist der Coach überzeugt. „Und vorne haben wir einfach zu wenige Tore geschossen, trotz vieler Chancen.“ 28 Treffer in 16 Begegnungen, das macht einen Schnitt von 1,75 Toren pro Match. Eindeutig zu mager. Bester Goalgetter ist Jannik Holtmann (sieben Tore).

In Schutz nimmt Ransmann die Youngster, denen er Fehler zugesteht: „Len Oberndörfer, Mats Thiemann, Markus Weidel, Antonius Hoffstedde oder Henning Ruhkamp – alles tolle Jungs, auf die sich unser Nachfolger Nelson da Costa freuen darf.“

Mitte November kam der Aufschwung. In den letzten fünf Partien vor Weihnachten wurde 13 Punkte geholt, wobei das 2:0 in Nordwalde unmittelbar vor der Winterpause ein Highlight darstellte. „Da haben wir gezeigt, zu was wir in der Lage sind. Und daran wollen wir nach der Winterpause anknüpfen“, betont der Spielertrainer. Das jüngste 3:0 im Test beim Bezirksligisten SV Mesum II bestärkt Ransmann in der Annahme, wieder auf den richtigen Weg abgebogen zu sein.

Mit einer genauen Zielvorgabe für zweite Saisonhälfte hält sich der Übungsleiter zurück: „Alle 18 verbleibenden Spiele werden wir nicht gewinnen können, aber wir wollen es wenigstens versuchen. Vielleicht reihen wir uns im Sommer ja irgendwo zwischen Rang fünf und sieben ein. Das wäre ein versöhnliches Ende.“

Der Vrbereitungsplan des FSV: Samstag (22. Januar) beim FC Epe II und 29. Januar (Samstag) bei F. Gronau.