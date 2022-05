Einfach nur klasse: FSV-Reserve steigt auf

In der kommenden Saison ist der FSV Ochtrup mit zwei Teams in der Kreisliga A vertreten. Dafür sorgte am Samstag die Reserve, die mit einem 4:1-Erfolg bei Westfalia Bilk die Meisterschaft und den Aufstieg perfekt machte. Die beiden Erfolgstrainer Dieter Schmeing und Rolando Hranic krönten damit ihre super Arbeit. Ab Sommer rücken sie in die zweite Reihe und machen den Platz für einen neuen Hauptverantwortlichen frei.

Die A-Liga wird in der nächsten Saison von einer ganz neuen Mannschaft bereichert. Erstmals in der Geschichte der höchsten Spielklasse des Fußballkreises Steinfurt mischt 2022/23 die Reserve des FSV Ochtrup um Punkte in der Beletage mit. Am Sonntag machte die Elf vom Trainerduo Dieter Schmeing/Rolando Hranic mit einem 4:1-Sieg bei Westfalia Bilk ihr Meisterstück in der B-Liga. Der Lohn ist der Aufstieg ins Oberhaus.

Das Bilker Westfalenstadion war fest in rot-schwarzer Hand. „Von den circa 300 bis 350 Leute kamen bestimmt 90 Prozent aus Och­trup“, freute sich Trainer Dieter Schmeing, dass aus dem Auswärts- ein Heimspiel wurde. Der frühe Rückschlag – das 0:1 Frederik Schoo (7.) – brachte die Töpferstädter nicht aus dem Konzept. Sakaria Omeirat, der erst in der Winterpause zum Team gestoßen war, glich bei seinem ersten Einsatz in der Startformation aus (22.). Kurz vor der Pause gelang dem spielenden Co-Trainer Tim Niehues das verdiente 2:1. „Wir hatten schon vorher genug gute Chancen, um in Führung zu gehen“, bilanzierten Schmeing und Rolando Hranic, die sich die Arbeit an der Seitenlinie teilen.

Omeirat zum dritten (50.) und Michael Ransmann, der mit 16 Treffern beste Torschütze des Teams (59.), räumten die allerletzten Zweifel am Sieg, an der Meisterschaft und dem Aufstieg aus. Dann blies Schiedsrichter Christian Kadell mit seinem Schlusspfiff den FSV-Partymarathon an. Mit dem Planwagen fuhren die B-Liga-Champions zum Ballwerk am Witthagen, wo die Sause weiter ging. „Jan Kappelhoff, der bei uns im Verein für die sportlichen Belange der zweiten bis vierten Mannschaft verantwortlich ist, hat das echt super organisiert“, lobte Schmeing, der bis 2.30 Uhr feierte.

Der 60-jährige Übungsleiter wertete den Titelgewinn als Kollektiverfolg. Alle hätten voll mitgezogen und kleinere Korrekturen ohne Murren mitgetragen. Es sei ein Vorteil gewesen, den Aufstieg nicht als unbedingtes Muss zu deklarieren, analysiert Schmeing. „Wir durften hoch, aber wir mussten nicht“, erklärt der Coach. Zu den Führungsfiguren im Team zählten die beiden Kapitäne Jens Bode und Hannes Ruhkamp. Die meisten Einsätze – 21 von möglichen 24 – haben Tom Holtmann und Michael Ransmann auf dem Buckel.

Die Reserve des FSV Ochtrup feiert die Meisterschaft und den Aufstieg Für FSV-Kapitän Jens Bode (l.) und sein Team ging es am letzten Spieltag zu Westfalia Bilk. Foto: Thomas Strack Die Ochtruper Schlachtenbummler machten das Auswärts- zu einem Heimspiel. Foto: Thomas Strack Tim Niehues (l.) erzielte kurz vor der Pause das 2:1. Nächste Saison rückt der spielende Co-Trainer eine Position auf. Foto: Thomas Strack Micael Carvalho (M.) nimmt es mit zwei Bilkern auf. Foto: Thomas Strack Die FSVler erhielten den vollen Support. „Capo“ Pawel Ozog stimmt mal an. Foto: Thomas Strack Tom Holtmann (r.) bekam in der abgelaufenen Saison die meiste Einsatzzeit im kompletten Kader. Foto: Thomas Strack Trainer Dieter Schmeing gibt Dennis Grozaj-Hranic die letzten Instruktionen vor dessen Einwechslung. Foto: Thomas Strack Was hat Jan Kappelhoff denn da im Köfferchen? Kaltgetränke oder Meister-T-Shirts? Foto: Thomas Strack Geschafft! Rolando Hranic (r.) darf jubeln. Foto: Thomas Strack Die Dusche – mit was auch immer in der Trinkflasche war – bekam Dieter Schmeing verpasst. Foto: Thomas Strack Mit dem Abpfiff von Schiedsrichter Christian Kadell startete der Partymarathon. Foto: Thomas Strack Freudenfeuer . . . Foto: Thomas Strack Erst ließen es die Ochtruper bis 19 Uhr im Westfalenstadion krachen, dann ging es mit Planwagen zum Ballwerk. Foto: Thomas Strack Stolz: FSV-Verteidiger Hannes Ruhkamp, der sich in der abgelaufenen Spielzeit das Kapitänsamt mit Jens Bode teilte. Foto: Thomas Strack Champions tragen rot und schwarz. Der FSV Ochtrup II spielt in der nächsten Saison in der Beletage. Foto: Thomas Strack

Mit nur 17 Gegentoren stellte die FSV-Zweitvertretung die beste Defensive der Klasse. „Unsere Abwehr ist absolut A-Liga-tauglich. Auch auf den anderen Positionen verfügen wir über viel Potenzial“, ist sich Dieter Schmeing sicher.

Die beiden Erfolgstrainer Schmeing und Hranic bleiben der Mannschaft auch im Oberhaus treu, dann jedoch in etwas anderer Position. Sie legen den Staffelstab in die Hände von Tim Niehues. „Jetzt bekommt Tim den Hut aufgesetzt. Rolando und ich gehen in die zweite Reihe“, erklärt Schmeing.

Die montäglichen Nachfeierlichkeiten ließ der erfahrene Coach aus. Den nächsten Pflichttermin mit seinen Jungs hat er aber schon im Auge. Dabei handelt es sich um das Entscheidungsspiel der beiden B-Liga-Vizemeister FC SW Weiner gegen die Drittvertretung von SuS Neuenkirchen „Ich drücke der Weiner fest die Daumen. Es wäre doch schön, wenn wir in der A-Liga wieder so ein Derby mit den Schwarz-Weißen hätten.“