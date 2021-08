Endlich in der Bezirksliga

„Nachtigallen“, die vor dem Vereinslokal zum Empfang aufspielen – das kann nicht jeder in seiner Vereinsgeschichte aufweisen. Die Ochtruper Fußballer von 1976 schon, aber nur, weil sie Meister wurden.

Die Spielzeit 1975/76 war eine ganz besondere in der Historie von Arminia Ochtrups Fußballabteilung. Denn nach 13 Jahren und mehreren vergeblichen Anläufen gewannen die Kicker aus der Töpferstadt erstmals wieder die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse (heute Kreisliga A) und realisierten damit den Aufstieg in die Bezirksliga.

Zu den Heimspielen, die entweder auf dem Platz am DRK-Zentrum oder im Stadion am Sportzentrum ausgetragen wurden, kamen zu Hochzeiten 500 Fans pro Partie. Das motivierte die Arminen dahingehend, dass sie sich mit 51:13 Punkten vor Emsdetten 05 II (48:16), SuS Neuenkirchen und Matellia Metelen (beide 39:25) den Titel holten.

Geschossen wurde das Foto am 30. Mai vor dem letzten Saisonspiel der Arminen beim TuS Laer, vor dem die Ochtruper schon als Meister feststanden. Daher fiel die 2:3-Niederlage auch nicht ins Gewicht. Hermann Bockholt und Stephan Borgers waren für die beiden Tore zuständig.

„Nach vielen Jahren vergeblicher Bemühungen waren die Arminen in diesem Jahr ganz einfach an der Reihe und sind ein würdiger Aufsteiger des Kreises“, hielt Kreisvorsitzender Theo Glä­seker eine Laudatio auf den neuen Titelträger.

Nichtsahnend und völlig überraschend wurde der Elf bei ihrer Rückkehr ein herzlicher Empfang zuteil. Vor dem Vereinslokal Tümmers-Sandmann hatte sich der Spielmannszug der Nachtigallen der Kolpingsfamilie aufgebaut und viele Schaulustige angezogen. Mit Beifall und Musik ließ man die Meisterelf hochleben, berichteten die Heimatlichen Nachrichten am 2. Juni 1976.