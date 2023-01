Endlich wieder ein Heimspiel der Steinfurter Talente

Das nächste „Vier-Punkte-Spiel“ im Kampf um den Landesliga-Verbleib tragen Ochtrups Handballer am Samstag in Emsdetten aus. In der Euregiohalle ist die Reserve des TVE ab 17 Uhr Gastgeber der Arminen.

Die Emsdettener zieren punktlos das Tabellenende, wovon sich SCA-Trainer Christian Woltering jedoch nicht auf eine falsche Fährte locken lässt: „Die Jungs sind allesamt technisch sehr gut ausgebildet – in diesem Bereich sogar besser als wir. Dem müssen wir mit einer stabilen Abwehr begegnen. Einer, die Fehler provoziert. Und dann gilt es, mit vollem Tempo die Gegenstöße zu laufen“, gewährt der Übungsleiter einen Einblick in seine taktischen Gedankenspiele.

Luca Lehmann ist heute keine Option: Der Keeper hat sich an der Hüfte verletzt. Wie lange der 27-Jährige ausfällt, kann Woltering noch nicht sagen. Das Torwart-Gespann bilden daher Lars Wierling und Jonathan Illmer. „Jonathan ist immer heiß, auf den können wir uns so was von verlassen“, betont der Arminen-Trainer. Das Hinspiel entschieden die Töpferstädter mit 31:24 für sich.

„Endlich mal wieder ein Heimspiel“, atmet Ilona Tieck, Trainerin der A-Junioren der SGH Steinfurt, erleichtert auf. Das letzte fand Ende November statt und wurde gegen die JSG Hille-Hartum II mit 23:36 verloren. Leichter wird es am Sonntag nicht, denn mit dem TuS Müssen-Billinghausen stellt sich der Spitzenreiter der Verbandsliga in der Buchenberghalle vor (Anwurf: 17.30 Uhr).

„Der TuS läuft eine prima zweite Welle“, weiß Tieck noch aus dem 27:35 in der Hinrunde. „Dementsprechend wach müssen wir im Umschaltspiel sein.“ Zudem fordert die Trainerin eine bessere Wurfquote. Die war in der jüngeren Vergangenheit schon öfter zu kritisieren. Marvin Schmitz kehrt wieder in die Mannschaft zurück. Mit seiner Beweglichkeit soll er am Kreis Akzente setzen.