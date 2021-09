Ex-Schalker coacht in Ochtrup

Im Ochtruper Sportwerk soll sich eine Torwartakademie etablieren. Geleitet wird sie von Daniel Rama, der schon mit Jugendnationaltorhütern zusammen gearbeitet hat. Der 30-jährige Spanier coachte zuletzt für den FC Schalke 04 und spielte in seinem Heimatland in der 3. Liga.

Das Sportwerk Ochtrup bietet ab Oktober eine „Torwartakademie“ an, in der sich sowohl Hochtalentierte als auch Breiten- und Nachwuchssportler entwickeln können. Die Leitung hat Daniel Rama inne, ein 30-jähriger Spanier, der bis Sommer noch in Diensten des FC Schalke 04 stand.