Familiensache beim FSV Ochtrup

Die FSV-Familie bleibt am Saisonstart der Kreisliga A unter sich. Am Sportwerk empfängt die erste Mannschaft der Ochtruper die eigene Reserve.

„Es ist immer unglücklich, gegen eine Mannschaft aus dem eigenen Verein spielen zu müssen. Man will sich ja schließlich nicht weh tun“, weiß Nelson da Costa, verantwortlich für die „Erste“, dass das Duell mit der „Zweiten“ eine verzwickte Angelegenheit ist.

Ganz unkompliziert gestaltet sich für da Costa auch die Aufstellung nicht. Maurice Schultejann ist verletzt (Probleme am Schambein), und Markus Weidels Einsatz ist aufgrund einer Prellung am Knöchel noch unsicher. „Dafür steht uns Mats Thiemann wieder zur Verfügung, und mit David Katerkamp haben wir noch einen guten Mann in der Hinterhand“, verweist da Costa auf die Tiefe in seinem Kader.

Tim Niehues, der auf der anderen Seite das Kommando inne hat, hofft, dass seine Elf die Aufstiegseuphorie in den passenden Schwung umwandeln kann. Sicherlich sei man der Außenseiter, was die große Vorfreude auf die Begegnung aber keineswegs reduzieren würde. Niehues selbst muss vormittags zwar noch als Polizist seinen Dienst verrichten, wird aber danach in die Startformation rücken, um so aus dem Spielgeschehen heraus seiner Truppe zu helfen.

„90 Minuten lang werden wir uns nichts schenken, aber danach geben wir uns die Hände und werden noch das eine oder andere Würstchen auf den Grill legen“, plant der Spielertrainer.