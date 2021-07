Fast wie einst Robin Hood

Bogenschießen: Sportart will in Ochtrup Fuß fassen

Ochtrup

In der Bauerschaft Oster wird scharf geschossen. Und zwar mit Pfeil und Bogen. Christof Overkamp hat sich über die Jahre richtig reingefuchst in diese besondere Sportart und versucht mit treffsicheren Gleichgesinnten, das Bogenschießen auch in Ochtrup Fuß fassen zu lassen. Geschossen wird mit modernen Compoundern aber auch traditionellen Langbögen.

Von Martin Fahlbuschund