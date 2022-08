Favoritensieg im „FSV-Ochtrup-Duell“

Am ersten Spieltag in der Kreisliga A trafen die beiden Mannschaften des FSV Ochtrup auf dem Gelände des Sportwerkes aufein­ander. Das Duell entschied die Erstvertretung mit 4:2 (2:2) für sich.

Das Spiel begann zerfahren, bis Nico Passlick aus halbrechter Position einen Freistoß in die Mitte brachte. Der Ball wurde verlängert, Torwart Rafael Romero lenkte diesen noch zur Seite ab, doch Tim Heilig „netzte“ per Abstauber ein – und so führte die Reserve mit 1:0 (12.) Fünf Minuten später spielte Markus Weidel eine Ecke auf Jan-Malte Alke kurz, dieser flankte an die Sechzehnerkante, Dominik Düker nahm die Kugel per Dropkick und schloss zum 1:1 ab.

Der Favorit nahm in Folge mehr Tempo auf, und kam auch durch Len Oberndörfer und Max Moor zu hochkarätigen Chancen. Nach einen Foul 20 Meter zentral vor dem Tor trat Weidel zum Freistoß an und traf zum 2:1 für die gastgebende „Erste“.

Doch die Mannschaft von Spielertrainer Tim Niehues schlug zurück: Tom Holtmann erreichte einen langen Pass aus der eigenen Hälfte und wurde von Romero umgeräumt. Sakaria Omeirat trat zum Elfmeter an, Romero ahnte die Ecke, doch der Schuss war zu präzise – 2:2 (38.).

In der zweiten Hälfte wurde die erste Mannschaft stärker und schlug daraus direkt Profit: Weidel flankte in die Mitte, Mohammed Sylla kam zum Schuss, diesen parierte Robin Grozaj-Hranic noch, doch beim Nachsetzen von David Katerkamp war er machtlos – 3:2 (49.). Nach einer weiteren Ecke von Weidel kam Janik Hannekotte zum Schuss, und das Spielgerät ging an Mann und Maus vorbei in die Maschen (51.). Mit dem 4:2 hatte der Favorit seinem Kontrahenten den Stecker gezogen, und die „Zweite“ hatte nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Niehues sprach anschließend von einem Spiel, das Spaß gemacht hätte: „Unsere Erste hat es taktisch sehr stark gemacht, aber wir haben ihnen kämpferisch alles abverlangt. Leider haben wir durch Standards unglückliche Gegentore kassiert. In Folge ist das Ergebnis gerecht.“

Siegercoach Nelson da Costa meinte, die Bedingungen seien sehr schwierig gewesen, da beide Formationen sich nicht hätten weh tun wollen. In der ersten Hälfte hätte es noch viele Ungereimtheiten im Spiel seiner Elf gegeben, zudem seien gute Möglichkeiten ausgelassen worden. „Für uns war es wichtig, mit drei Punkten zu starten“, schloss da Costa seine Analyse ab.

Am Mittwoch (17. August) erwartet seine Mannschaft in der zweite Runde des Kreispokals den Landesligisten SC Altenrheine (Anstoß: 19.30 Uhr, Sportwerk).