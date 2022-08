FC Galaxy überzeugt, SW Weiner steht auf

Der FC Galaxy führt die Tabelle in der B-Liga nach dem dritten Zu-Null-Sieg an. Diesmal knüpften sich die Steinfurter die SpVgg Langenhorst/Welbergen vor. Eine sportliche Wiederauferstehung legte der FC SW Weiner in Wettringen hin.

In der Fußball-B-Liga waren am Wochenende die Schwergewichte unter sich. Dabei kam es zu Duellen, die es in sich hatten.

SpVgg Langenhorst/W. - Galaxy Steinfurt 0:3 (0:0)

Wieder einmal sprang für SpVgg Langenhorst/Welbergen am Sonntag nichts Zählbares heraus. Nach einer guten ersten Halbzeit verloren die Ochtruper ihr Heimspiel gegen den FC Galaxy Steinfurt mit 0:3.

In der ersten Halbzeit erspielten sich die Langenhorster gute Chancen, konnten jedoch keinen erfolgreichen Abschluss verzeichnen. Das Spiel war intensiv und zweikampfbetont, wobei sich die Gäste mit zunehmender Dauer immer besser in die Partie arbeiteten. Nach der Pause schockten diese die SpVgg mit einem Doppelpack: Das 1:0 erzielte Mohammed Mallaamine in der 51. Minute mit einem flachen Schuss an Torwart Christian Kuhmann vorbei. Andrej Kanke ließ die Steinfurter zum zweiten Mal jubeln (58.). Abdallah Etri hatte den Ball nach einer Ecke zuvor durchlaufen lassen.

Nach einer Druckphase der Langenhorster ließ Nour Mallaamine Hoffnungen der Hausherren auf Zählbares platzen, als er mit einem er von der linken Strafraumecke auf 3:0 erhöhte (73.).

Der FC Galaxy weist nach drei Runden neun Punkte und 14:0 Tore auf, was Trainer Ugur Birdir optimistisch in die Zukunft blicken lässt. „Wir haben gegen starke Langenhorster den Kampf angenommen“, bilanzierte der ehemalige Regionalliga-Kicker.

SpVgg-Coach Kai Fischer sah eine gute erste Halbzeit und lobte seine Mannschaft dafür, dass sie sich auch nach nicht dem 0:2 nicht aufgegeben hätte. Darauf ließe sich aufbauen, so der Übungsleiter weiter.

Vorwärts Wettringen II - SW Weiner 2:3 (2:0)

Zur Pause führte der A-Liga-Absteiger aus Wettringen nach Toren von Nils Bauersachs (22.) und Lukas Brebaum (25.) mit 2:0, doch im zweiten Abschnitt feierten die Schwarz-Weißen ihre sportliche Auferstehung. Lars Kemper (65.), der zur Pause eingewechselte Romano Bradara (74.) sowie Nils Weyring (90. + 3) ließen ihren Trainer Alexander Witthake strahlen.

„Die Leistung in der ersten Halbzeit war eine Vollkatastrophe, da standen wir gar nicht richtig auf dem Feld. Gott sei Dank hat sich das nach dem Wiederbeginn komplett geändert. Ein 2:2 wäre verdient gewesen, aber einen 3:2-Sieg nehmen wir natürlich liebend gerne mit“, so Witthake.