FC Lau-Brechte gewinnt endlich wieder

Was in der Meisterschaft in der kompletten Hinrunde nicht gelingen wollte, das hat der B-Ligist FC Lau-Brechte im Test bei der SpVgg Langenhorst/Welbergen II geschafft: endlich mal wieder zu gewinnen. „Das geht auch in Ordnung. Wir waren sehr präsent und haben den Ball gut laufen lassen“, stellte FCL-Trainer Ralf Klockenkemper zufrieden fest. Fabian Bültbrune brachte die Gäste in der neunten Minute nach einem Zuspiel von Lukas Gövert in Führung. Tobias Struck sorgte für das 1:1, mit dem es auch in die Kabinen ging. Das entscheidende 2:1 gelang Philipp Stücker mit einem Schuss aus rund 25 Metern, der unten links einschlug (72.). „So ein Sieg tut richtig gut für das Selbstvertrauen“, freute sich Klockenkemper über den Erfolg. Ihr zweites Vorbereitungsspiel in diesem Winter bestreiten die Lau-Brechter am Sonntag (23. Januar) beim ASC Schöppingen II.

-mab-