FC Lau-Brechte landet ersten Saisonsieg

Nach 13 Partien ohne Sieg hat der FC Lau-Brechte erstmals in dieser Saison gewonnen. Bei Germania Horstmar wurde mit 5:1 gewonnen. Der Start in das Kellerduell war für die Gäste ein echtes Träumchen.

Der Bann ist gebrochen. Im 14. Saisonspiel hat der B-Ligist FC Lau-Brechte den ersten Sieg eingefahren. Im Kellerduell setzten sich die Ochtruper bei Germania Horstmar II mit 5:1 (3:1) durch. Damit gab der FCL die rote Laterne an den Gegner ab. „Wir waren von Beginn an richtig gut drin und haben die Zweikämpfe angenommen“, lobte Trainer Ralf Klockenkemper. Bereits in der dritten Minute drückte Lukas Gövert eine Ecke von Philipp Stücker über die Linie. Das 1:1 von Nick Hauser machte die Gäste nicht nervös (25.). Kevin Brosda traf mit einem Schuss aus 20 Metern zum 2:1 (30.), und Jonas Balzer erhöhte zum psychologisch wertvollen Zeitpunkt auf 3:1 (44.). Lars Kockmann vollendete einen Konter nach Zuspiel von Max Feldmann-Wüstefeld zum 4:1 (57.), ehe Stücker den Schlussstrich zog (85.). Feldmann-Wüstefeld hätte das Ergebnis ausbauen können, visierte aber zwei Mal Alu an.