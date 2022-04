FC Lau-Brechte nicht mehr Letzter

Der B-Ligist FC Lau-Brechte hat den letzten Platz in der Tabelle verlassen und die rote Laterne an Germania Horstmar II weitergereicht. Das gelang den Ochtrupern am Montag mit einem 5:2-Heimsieg gegen den 1. FC Nordwalde II. „Das war unsere beste Leistung in dieser Saison“, jubelte Trainer Ralf Klockenkemper. Max Feldmann-Wüstefeld erzielte das 1:0 für die Hausherren (17.). Philipp Stücker erhöhte auf 2:0 (24,), ehe Nico van Essen die Gäste auf ein Tor heranbrachte (27.). In der Nachspielzeit des ersten Abschnitts stellte Kevin Brosda den alten Abstand wieder her. Philipp Scholles 4:1 (59.) beantwortete van Essen mit dem 2:4 (68.). Das Schlusswort sprach Stücker mit dem 5:2 (88.). „Bis auf einige kleinere Schwächephasen haben wir das sehr gut gespielt. Das war echt gut“, applaudierte Klockenkemper seiner Elf.

-mab-