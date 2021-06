FC Lau-Brechte schießt nur ein Tor

Mit dem knappsten aller Ergebnisse hat der FC Lau-Brechte am Mittwoch sein Testspiel gegen die Drittvertretung der SpVgg. Langenhorst/Welbergen gewonnen. Schütze des goldenen Tores war Lars Kockmann, der in der 53. Minute nach einen Steilpass von Alexander Grotegerd im Eins-gegen-eins dem Langenhorster Torwart überwand. Zuvor allerdings, so berichtete Trainer Ralf Klockenkemper, habe seine Mannschaft zahlreiche Torchancen gehabt: „Unsere Chancenauswertung war sehr bescheiden. Wir hatten sechs oder sieben Hundertprozentige und hätten deutlich höher gewinnen müssen.“ Kockmann, Philip Brosta und Philipp Stücker taten sich hier besonders hervor. Am Sonntag um 15 Uhr sind die Lau-Brechter in Suddendorf-Samern II zu Gast.