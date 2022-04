FC Lau-Brechte verliert deutlich bei Bilk

Der FC Lau-Brechte unterlag bei Westfalia Bilk klar mit 1:7 (1:3). Dabei ging der Gast sogar in Front. Bereits in der vierten Minute legte Victor Langlitz für Jonas Balzer ab, der sehenswert in den linken Winkel traf. Doch Bilk drehte das Spiel in zehn Minuten durch einen Doppelschlag von Frederik Schoo. Unmittelbar vor der Pause erhöhte der Gastgeber noch auf 3:1. Nach der Pause folgte eine Drangphase Lau-Brechtes. Doch Kevin Brosda verpasste den Anschluss. Und auch ein Freistoß von Fabian Bültbrune fand keinen Weg ins Tor. „Wir waren immer einen Schritt zu spät. Aber das Ergebnis fällt zu hoch aus“, kommentierte Lau-Brechte-Coach Ralf Klockenkemper. Denn in der Folge schraubte Bilk das Ergebnis auf 7:1 hoch.