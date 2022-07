FC Lau-Brechte verzichtet auf die B-Liga

Am Dienstag verlor der FC Lau-Brechte sein Kreispokalspiel gegen GW Amisia Rheine mit 0:2 (0:1). Das war vorerst der letzte Einsatz der Ochtruper als B-Ligist. Verein und Mannschaft haben sich dazu entschieden, auf das Startrecht in dieser Klasse zu verzichten. Das hat Folgen für die Abstiegsregelung.

Die Fußballer des FC Lau-Brechte treten in der kommenden Saison nicht in der Kreisliga B an. Das bestätigte jetzt Sportleiter Ralf Klockenkemper. Stattdessen starten die Ochtruper eine Klasse tiefer einen sportlichen Neubeginn.

Schon die Vorsaison hatte sich für den Verein aus der Bauerschaft Wester kompliziert gestaltetet. Lediglich zehn Punkte wurden verbucht, nur Germania Horstmars Reserve war mit fünf Zählern noch schwächer.

„In der Sommerpause hat sich die personelle Situation bei uns weiter verschärft. Aus beruflichen Gründen können einige wichtige Spieler jetzt doch nicht auflaufen, zudem fehlen uns längerfristig verletzte Leistungsträger“, argumentiert Klockenkemper, dass ein Verbleib in der B-Liga sportlich wenig Sinn gemacht hätte. Man wolle schließlich Spaß am Fußball haben und nicht an jedem Wochenende verlieren, rechtfertigte der FCL-Sportleiter die Entscheidung.

Die wurde mit sehr breiter Mehrheit getragen: Auch der neue Trainer Christian Gruber, der vom SC Gremmendorf gekommen war, steht hinter dem Entschluss.

Das hat zur Folge, dass der FC Lau-Brechte als erster Absteiger feststeht. Und auch als einziger, denn laut Regelung hätten die Schlusslichter der beiden B-Liga-Staffeln das einzige Team ermittelt, das in die C-Liga runter muss. Demnach gibt es 2022/23 keinen Absteiger.

Um am Spielbetrieb des DFB weiterhin teilnehmen zu können, meldet der FCL jetzt eine neue Mannschaft an, die unter dem Namen FC Lau-Brechte II firmiert und in der C-Liga 2 neu startet.

Am Dienstag stand für die Gruber-Elf das Pokalspiel gegen den hoch gehandelten A-Ligisten GW Amisia Rheine an. Die Hausherren verkauften sich kämpferisch eindrucksvoll und erreichten so ein absolut vorzeigbares Ergebnis. Letztlich setzten sich die Rheinenser nach Toren von Marvin Emonts-Gast (9.) und Tim Zumdieck (90.) mit 2:0 durch.