FC Lau-Brechte weiter sieglos

In der Wester will es einfach nicht laufen. Auch im zehnten Saisonspiel blieb der FC Lau-Brechte sieglos. Bei der 1:3-Heimniederlage gegen den TuS Laer II legten die Ochtruper unmittelbar nach ihrem Führungstreffer eine unerklärliche Siesta ein.

In der Kreisliga B setzt der FC Lau-Brechte seinen Fehlstart weiter fort. Im Heimspiel gegen den TuS Laer II gab es ein 1:5. Damit liest sich die ernüchternde Bilanz wie folgt: zehn Spiele, ein Unentschieden, neun Niederlagen. Gegen Laer brachte Martin Klas die Ochtruper in Führung (33.), doch postwendend schlug der TuS durch Philipp Hagenhoff (34./37.) und Marcel Theis (38.) zurück. In Halbzeit zwei erhöhten David Lengers (68.) und Mehmet Ali Eskiocak (73.) für die Gäste. „Drei Gegentore in so kurzer Zeit zu kassieren, das darf uns natürlich nicht passieren. Das war im Endeffekt entscheidend“, bemängelte Trainer Ralf Klockenkemper.