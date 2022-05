FCN-Nachwuchs feiert Titelgewinn

Dass beim 1. FC Nordwalde viel Wert auf eine gute Jugendarbeit gelegt wird, verdeutlichte jetzt die U 19. Sie sicherte sich trotz einer 0:1-Heimniederlage gegen Emsdetten 05 den Titel in der Kreisliga A. Die Gegner in der Bezirksliga-Aufstiegsrunde stehen auch schon fest.

Geschafft: Die U 19-Kicker des FCN durften am Samstag den Gewinn der Kreismeisterschaft feiern. Demnächst geht es in der Aufstiegsrunde weiter.

Die U 19-Fußballer des 1. FC Nordwalde haben sich den Titel in der Kreisliga A gesichert. Zwar verloren sie am Samstag auf eigenem Platz das Finalrückspiel gegen Emsdetten 05 mit 0:1, doch das konnte aufgrund des 2:0-Erfolges im ersten Aufeinandertreffen der beiden Teams verschmerzt werden. Damit hat sich das Team von Trainer Gero Mocciaro für die im Juni beginnende Aufstiegsrunde zur Bezirksliga qualifiziert.

Vor der für alle Beteiligten ungewöhnlich großen Kulisse – rund 350 Zuschauer waren vor Ort – starteten die Hausherren vielversprechend in die Partie. Luca Voß (7.) und Timo Witt (11.) kamen zu Chancen, zudem fand ein Treffer von Witt aufgrund einer Abseitsstellung keine Anerkennung.

Die 05er wurden Mitte der ersten Hälfte stärker. Zunächst verhinderte FCN-Torsteher Paulin Larssen mit einer Glanzparade noch den Rückstand (24.), doch per Freistoß von Lennart Bussmann kamen die Gäste elf Minuten später trotzdem zum 1:0.

Nordwaldes Trainer Gero Mocciaro veränderte die taktische Grundordnung von einem 5-2-3 auf das von ihm eigentlich favorisierte 4-2-3-1. Das schlug an, denn die Hausherren waren fortan wieder besser drin. Das spiegelte sich in Gelegenheiten von Voß, Luca Mocciaro und Witt wieder, die jedoch nicht zum gewünschten Ausgleich führten.

Angefeuert von den vielen Nordwalder Fans (Mocciaro: „Unglaublich, wie die uns unterstützt haben.“) kämpften und spielten sich die Nordwalder in Richtung Abpfiff. In der Schlussphase wurde es noch einmal ganz kurz gefährlich, doch auch der FCN besaß durch Nico Töns die Möglichkeit, für Zählbares zu sorgen.

Am Ende blieb es bei der 0:1-Niederlage, die aufgrund des Hinspielresultates aber mehr wie ein Sieg schmeckte. „Aufgrund der Mehrzahl an Chancen hätten wir auch dieses Duell gewinnen können“, merkte Mocciaro an. „Emsdetten war aber ein echt starker Gegner. Im Vergleich zum ersten Aufeinandertreffen stand bei denen heute sogar mehr Qualität auf dem Feld.“

Bis Sonntagmorgen um 3 Uhr wurde im Vereinsheim der Titelgewinn gefeiert. In den nächste Tagen will sich Gero Mocciaro dann intensiver mit den Gegnern in der Bezirksliga-Aufstiegsrunde befassen. Die Gegner dort: RW Ahlen II, Arminia Ibbenbüren und FSC Rheda.