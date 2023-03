Fitter Aufsteiger ist zurück

Verteidigerin Linn Asbrock (l.) ist die Kapitänin der SpVgg Langenhorst/Welbergen. In ihrer ersten Saison in der Landesliga verkauften sich die Ochtruperinnen sehr gut.

Die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen spielen in dieser Saison das erste Mal in der Vereinsgeschichte in der Landesliga. Marc Brenzel, Sportredakteur der Westfälischen Nachrichten, sprach mit Spielführerin Linn Asbrock (26) über die erste Saisonhälfte, die Ziele des Teams in der zweiten und die Stärken der Mannschaft.