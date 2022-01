Frank Ullmman ist der Trainer für alle Fälle

„Ach, Ulf. Der ist gefühlt schon ewig dabei. Über 30 Jahre bestimmt“, kann Alfred Holtmann nicht mit absoluter Genauigkeit sagen, seit wann sich Frank „Ulf“ Ullmann für den Verein engagiert. Sicher ist sich der Vorsitzende der SpVgg Langenhorst/Welbergen aber in einem Punkt: „So Leute wie ihn brauchst Du einfach.“

Als kleiner Stöpsel kickte Frank Ullmann schon für die Langenhorster. „Damals in der E-Jugend, für die ich eigentlich noch zu klein war. Aber das war damals eben die jüngstmögliche Altersklasse. Die anderen Jungs waren alle deutlich größer, und ich bin da halt so mitgelaufen“, erinnert sich der Ochtruper an die Zeit Mitte der 1970er Jahre.

Ullmann durchlief die komplette Jugend bei der SpVgg, wechselte anschließend in den Männerbereich, wo er in der „Ersten“, „Zweiten“ und „Dritten“ kickte. „Angefangen bin ich als Linksaußen, dann ging es für mich über die Außenbahnen im Mittelfeld allmählich auf den Liberoposten. Das passte ganz gut, denn am Ende hat mir doch ein bisschen das Tempo gefehlt“, gesteht der heute 54-Jährige ein.

Parallel zur eigenen Laufbahn entwickelte Ullmann bereits als Teenager einen Faible für das Trainerdasein. „Mit 16 bin ich damals bei der E-Jugend eingestiegen, zusammen mit Torsten Thoben“, berichtet der bei einem Ochtruper Unternehmen angestellte Vertriebler.

Einen Zwischenstopp legte der Fußballliebhaber, der gerne mal mit Freunden eine Partie Poker spielt, im Vereinsvorstand ein. Als Sportlicher Leiter und Obmann sowie später als Geschäftsführer lenkte Ullmann über ein Jahrzehnt die Geschicke der Spielvereinigung mit.

Dass es ihn zurück auf die Trainerbank zog, dafür zeichnet Patenkind Jonas Kockmann verantwortlich. „Als Jonas in der Pampers­liga begonnen hat, bin ich wieder Coach geworden“, erinnert sich Ullmann. Bis zur B-Jugend trainierte er seinen Neffen. „Das war damals eine echt gute Mannschaft. Viele von den Jungs kicken heute in der ersten Mannschaft in der A-Liga“, berichtet der Fan des VfL Bochum.

Richtig Fahrt nahm Ullmanns Trainerlaufbahn auf, als er in der Saison 2016/17 gleichzeitig zwei Männerteams coachte: die Reserve und die frisch gegründete Drittformation. „Letztere habe ich praktisch mit aus der Taufe gehoben. Damals kamen so viele Spieler aus der Jugend raus, die hätten wir gar nicht alle in der Zweiten unterbringen können“, schildert Ullmann. Und weil es zu viele Kicker aber zu wenige Übungsleiter gab, kümmerte sich „Ulf“ um beide Formationen. Und das ohne echte Betreuer.

„Trainiert haben wir zusammen, aber an den Sonntagen wurde es intensiv. Als die eine Partie gerade abgepfiffen war, bin ich sofort ins Auto gesprungen, um rechtzeitig bei der anderen Mannschaft zu sein. Das bedeutete schon teilweise Stress pur“, erklärt der Töpferstädter.

Mittlerweile hat Ullmann das Pensum wieder auf Normalmaß zurückgeschraubt und konzentriert sich ganz klassisch auf eine Truppe – die Zweitvertretung der SpVgg, die in der C-Liga Staffel 2 auf Platz 13 zu finden ist. „Eine Katastrophe“, findet der Coach aus Leidenschaft. Nachdem es zu Beginn der Saison Gegentore nur so hagelte, installierte Ullmann den Libero. „Taktisch kein Ruhmesblatt, aber was sollte ich machen“, schmunzelt der Liebhaber des holländischen „Voetbal total“.

Die Ergebnisse sind das eine, das Drumherum das andere. „Mit den Spielern, die teilweise Anfang 20 sind, in der Kabine zu quatschen, das ist für mich wie so eine Art Jungbrunnen“, betont der Mittfünfziger, der in seiner Freizeit gerne mit seiner Frau Elke ausgiebige Wandertouren unternimmt. „Aber eines steht für mich trotzdem fest: Mit 65 will ich nicht mehr an der Seitenlinie rumtigern.“

Das sind noch mehr als zehn Jahre, denen Frank „Ulf“ Ullmann mit viel Tatendrang und Vorfreude entgegensieht: „Die Spielvereinigung ist einfach eine große Familie. Und da habe ich richtig Spaß dran.“