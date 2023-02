Französische Korbjäger spielen in Ochtrup

Ochtrup und das französische Estaires pflegen eine Städtepartnerschaft. Die daraus entstandenen Freundschaften finden sich längst auch im Sport wieder. Am Samstag treten zwei Teams vom BC Estaires gegen zwei Formationen des SC Arminia Ochtrup an. Rund um die Partien gibt es ein interessantes Rahmenprogramm für die Gäste aus dem westlichen Nachbarland.

An Pfingsten waren die Arminen zu Besuch in Estaires, jetzt reisen die Franzosen nach Ochtrup.

Es ist das Karnevals-Wochenende – und da ruht der Spielbetrieb in beinahe alle Amateurligen. Der Basketball bildet keine Ausnahme. Trotzdem werden die Korbjägerinnen und Korbjäger des SC Arminia Ochtrup am Samstag aktiv. Sie treten gegen zwei Teams aus der französischen Partnerstadt Estaires an.

„Den Kontakt hat der Freundeskreis Städtepartnerschaften Ochtrup hergestellt. Zu Pfingsten fahren jährlich einige Ochtruper nach Estaires, und in diesem Zusammenhang hat der dortige BC ein Turnier veranstaltet, an dem auch unsere Mannschaften teilgenommen haben. Weil da ein tolles Erlebnis war, kam schnell die Idee, die Franzosen zu uns einzuladen“, erklärt Jens Leusder, Abteilungsleiter der Arminia-Basketballer.

Gespielt wird am Samstag in der Halle I des Schulzen­trums. Zuerst treten die Damen gegeneinander an (Hochball: 14.30 Uhr), dann messen sich die Herren (16.30 Uhr). Die Ochtruper Herren rekrutieren sich in erster Linie aus der aktuellen U 20, die von ein paar älteren Akteuren wie Philipp Gaupe, Sebastian Bachnik-Schiemenz oder Jens Leusder verstärkt werden. Der Eintritt ist frei, Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke stehen im Angebot. „Wenn das Turnier ein Erfolg wird, wird es sicher nicht das letzte dieser Art gewesen sein“, vermutet Leusder. Er hofft, dass dann auch wieder die Spielerinnen und Spieler aus der polnischen Partnerstadt Wielun teilnehmen. Sie können in diesem Jahr nicht kommen, da sie kein langes Wochenende haben.

Die Franzosen sind von Samstag bis Montag in Och­trup und übernachten in der Sporthalle oder sind in Einzelfällen bei Gastfamilien untergebracht. Am Samstagabend klingt der erste Tag gemeinsam in der Gaststätte „Paddys“ aus, an den weiteren Tagen bekommen die Gäste aus dem Nachbarland einen Einblick in den Ochtruper Karneval mit Rathaussturm und Umzug.