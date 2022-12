Freistoß-Hammer leitet Niederlage ein

Ochtrup

Vor Beginn der Winterpause hat es mit einem Dreier für die Reserve des FSV Ochtrup nicht geklappt. Gegen SV Germania Hauenhorst gab es am Donnerstagabend eine 0:2 (0:1)-Heimpleite, die nach Ansicht von Co-Trainer Dieter Schmeing so auch in Ordnung ging.

-tofr-