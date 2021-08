Frikadellen mit Tzatziki stehen für Arminia Ochtrup nicht auf der Karte

Um ihrer Offensive den passenden Feinschliff zu verpassen, bezogen Arminia Ochtrups Handballer jetzt ein Trainingslager in Lastrup. Das lohnte sich auf ganzer Linie. Klar ist auch, wer die Töpferstädter nächste Saison als Kapitän auf das Feld führen wird.

Trainer Christian Woltering (h.l.) war bestens zufrieden: Alle Spieler des Kaders waren mit in das Trainingslager in das niedersächsische Lastrup mitgereist.

So lange ist es nicht mehr hin, und Arminia Och­trups Handballer spielen wieder um Punkte. Am 4. September (Samstag) stellt sich Aufsteiger DJK Eintracht Hiltrup zum Landesligaauftakt in der Halle I des Schul- und Sportzentrums vor. Um seine Männer passend auf den Tag x vorzubereiten, zog Trainer Christian Woltering das Team nun zu einem dreitätigen Trainingslager zusammen.