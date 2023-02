FSV-Derby in Ochtrup: Bissige Underdogs

Am Sonntag stehen sich die beiden A-Liga-Teams des FSV Ochtrup im Punktspiel gegenüber. So richtig gut finden das die Beteiligten nicht – schließlich wird einem der beiden „Brüder“ weh getan werden müssen.

Die Rückrunde beginnt für den FSV Och­trup mit einem vereinsinternen Duell: Die Reserve (Platz zwölf) fordert die erste Mannschaft, die als Dritter aus der Winterpause kommt. Anpfiff ist um 15 Uhr am Sportwerk.

Das Hinspiel entschied der Favorit mit 4:2 für sich, woraus Tim Niehues als Coach der Zweitvertretung ableitet: „Da standen wir zu defensiv. Das werden wir nicht mehr machen. Wir wollen unser Spiel durchbringen.“

Ein Faktor kann dabei Tom Holtmann werden. Der lauffreudige Mann soll auf der rechten Schiene ins Rollen kommen. „Da ist er richtig stark“, findet Niehues. Im jüngsten Test gegen den SV Bad Bentheim II (4:1) unterstrich Holtmann das mit einem Treffer. Im Hinspiel brach sich der Flügelspieler übrigens das Schlüsselbein, weshalb er in seiner Saisonstatistik auch nur acht Einsätze stehen hat.

„Viel zu taktieren gibt es am Sonntag nicht. Wir kennen die, die kennen uns. Die Erste sollte über die bessere spielerische Qualität verfügen, aber wir wollen trotzdem was holen“, wollen Niehues und Co. bissige Underdogs sein.

Für Niehues‘ Gegenüber, Nelson da Costa, ist die passende Spielvorbereitung schon die halbe Miete. Er beschäftigt sich schon länger mit dem, was die Reserve kann und was sie morgen anbieten könnte. Da Costa weiß aber auch, dass so ein Kräftemessen in der Vereinsfamilie nicht so richtig doll ist: „Jeder verfolgt seine sportlichen Ziele. Da bleibt es nicht aus, wenn man sich ergebnistechnisch weh tut. So ist das nun mal.“

Andre Vieira fällt aus, dafür kann Len Oberndörfer wieder mitmachen. Oberndörfer hatte sich in der Halle die Rippe verletzt. Nico Schmerling scheint nach seinem Mittelfußbruch auch wieder komplett gebrauchbar zu sein. Letztes Wochenende gegen den SV Burgsteinfurt sollte der Co-Trainer eigentlich nur eine Halbzeit lang spielen, doch daraus wurden am Ende 90 Minuten.