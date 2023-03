FSV-Mädchen mischen bei den Besten mit

In einem elitären Feld bewegten sich am Wochenende die U 15-Fußballerinnen des FSV Ochtrup. Sie trafen bei der Futsal-Regionalmeisterschaft in Duisburg-Wedau auf höherklassige Gegnerinnen. Unter anderem hatten die Traditionsvereine Alemannia Aachen, 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach ihren Nachwuchs entsendet. Das Halbfinale war angesichts dieser Konkurrenz außer Reichweite, doch das Turnier endete mit einem schönen Abschluss.

„Das war eine super Erfahrung für die Mädchen. Das Turnier hat uns als Mannschaft noch enger zusammengeschweißt“, bilanzierte Carmen Schomann, die Trainerin der U 15-Fußballerinnen des FSV Ochtrup. Ihr Team nahm am Wochenende an der Futsal-Regionalmeisterschaft teil, die in Duisburg an der Sportschule Wedau ausgetragen wurde.

Eingeladen zu dem Turnier des Westdeutschen Fußballverbands (WDFV) waren zehn Formationen, die sich auf Landesebene qualifiziert hatten. Der Verband Mittelrhein sendete vier Teams aus, der Niederrhein und Westfalen stellten jeweils drei Teilnehmer.

Erst zu Wochenbeginn hatten die Ochtruperinnen ihren Startplatz erhalten. Daher blieb kaum Zeit, sich entsprechend auf den Wettbewerb vorzubereiten. „Für uns ist Futsal Neuland, die anderen Mannschaften waren teilweise Experten“, schilderte Schomann das Kräfteungleichgewicht.

Als klassentiefste Truppe seiner Gruppe startete der FSV samstags gegen die Verbandsligisten Alemannia Aachen (0:3) und FC Rheinsüd Köln (0:2). So war schon früh klar, dass es mit dem Halbfinale nichts werden würde. Viel wichtiger war dem Trainerteam bestehend aus Katharina Bender, Lea Rüskamp und Schomann aber, dass ihre Schützlinge die „besondere Luft“ in der Sportschule, in der auch übernachtet wurde, schnuppern durften.

Mit dem Beginn des zweiten Turniertages hatte sich der Hallenmeister des Fußballkreises Steinfurt besser an die Rahmenbedingungen gewöhnt. Gegen den SV Genc Osman Duisburg gingen die Töpferstädterinnen in der sechsten Minute in Rückstand, doch Emily Potthoff sorgte beinahe postwendend für den 1:1-Endstand. Zum Abschluss der Gruppenphase hatte der FSV gegen Borussia Mönchengladbach jedoch wenig zu bestellen (0:8).

Im Spiel um den neunten Platz erzielte Potthoff beim 1:0-Erfolg über die DJK Adler Union Frintrop das Goldene Tor. Den Titel holten sich die Gladbacher Mädchen, die das Finale gegen den FC Rheinsüd Köln mit 3:0 gewannen.