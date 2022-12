FSV Ochtrup erst im Finale geschlagen

Der erste Hallenkreismeistertitel der Jugend-Fußballerinnen ist vergeben: Bei den E-Mädchen gewannen die SF Gellendorf am Dienstag das Finale gegen den FSV Ochtrup. Auch die Formation der gastgebenden SpVgg Langenhorst/Welbergen hinterließ einen ansprechenden Eindruck.

Die Sportfreunde Gellendorf haben am Dienstag die Hallenkreismeisterschaft der E-Juniorinnen – ausgerichtet von der SpVgg Langenhorst/Welbergen – gewonnen. Die Sportfreunde schlugen im Finale den FSV Ochtrup mit 3:0.

Die beiden Teams trafen bereits in der Gruppenphase aufeinander, dort trennten sie sich noch torlos. Die SG Mädchenfußball Steinfurt und Borussia Emsdetten wurden in der Gruppe A auf die Plätze drei und vier verwiesen. Gellendorf belegte den ersten Rang aufgrund der besseren Tordifferenz.

In Gruppe B setzte sich die JSG Hauenhorst/Mesum/St. Arnold an die Spitze Die erste Mannschaft der gastgebenden SpVgg folgte als Zweiter in das Halbfinale. Für die zweite Langenhorster Formation und für den FC Matellia Metelen blieb die Tür zur Runde der letzten Vier verschlossen.

Im Halbfinale kam es somit zu den Duellen SF Gellendorf gegen die SpVgg Langenhorst/Welbergen und JSG Hauenhorst/Mesum/St. Arnold gegen den FSV Och­trup. Die Sportfreunde aus Gellendorf behaupteten sich im ersten Halbfinale dank eines Treffers von Rania Alhamoud mit 1:0. Im zweiten Halbfinale ging es ins Siebenmeterschießen, wo FSV-Torhüterin Nele Jungk zur Heldin avancierte und drei Schüsse parierte. Für die Ochtruperinnen verwandelten Ella Pliete, Mathilda Reehuis und Johnna Jürgens ihre Siebenmeter.

So kam es im Endspiel zum erneuten Vergleich zwischen den Sportfreunden und dem FSV. Bereits nach zwei Minuten schoss Emily Böhme das Team aus Rheine in Führung, und nur wenige Minuten später unterlief einer Ochtruper Spielerin ein Eigentor zum 2:0. Alhamoud markierte nach einer Ecke den 3:0-Schlusspunkt.

SFG-Coach Michael Böhme resümierte: „Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft. Wir haben es uns nach zuletzt zwei verlorenen Endspielen im Kreispokal verdient, auch mal einen Titel zu holen.“ Ochtrups Coach Dirk Stücker sprach im Anschluss von einer guten Vorstellung seiner Truppe und lobte die SpVgg für das klasse organisierte Turnier.

Im Spiel um Platz drei setzte sich die JSG Hauenhorst/Mesum/St. Arnold gegen Langenhorst/Welbergen im Siebenmeterschießen durch. Hannah Gosewinkel von der JSG entschärfte dabei jeden Versuch des Gegners. SpVgg-Trainer Martin Viefhues war zufrieden mit seiner Mannschaft: „Wir haben heute zum ersten Mal in einer so großen Halle und mit einem Futsalball gespielt. Das war schon eine Umstellung.“

Am Mittwoch werden die Kreismeisterschaften in der Halle I des Schulzentrums mit dem Wettbewerb der D-Jugend-Fußballerinnen fortgesetzt. Los geht es um 11 Uhr, das Finale soll um 14.25 Uhr angepfiffen werden.