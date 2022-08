FSV Ochtrup II bleibt torlos

Die „Reservisten“ des FSV Ochtrup sind anscheinend noch nicht so weit, als dass die Saison schon beginnen könnte. Beim SV Burgsteinfurt II gab es am Sonntag eine 0:2-Niederlage. Dabei waren die Gäste zunächst ganz gut drin.

Eine 0:2 (0:1)-Niederlage musste die Reserve des FSV Ochtrup am Sonntag bei der zweiten Mannschaft des SV Burgsteinfurt hinnehmen. Jan Dalhoff (41.) und Timo Meyer (50.) markierten die beiden Tore für die Gastgeber. „In der ersten Halbzeit waren wir eigentlich richtig gut drin, fangen uns aber kurz vor dem Wechsel so ein dummes Ding“, berichtete FSV-Kapitän Jens Bode. Die Ochtruper spielten schnell und gefällig nach vorne. Viel ging dabei über Linksaußen Linus Lienkamp und über Mittelstürmer Zakaria Omeirat. Allerdings passte das Feintuning nicht. „Wenn wir da konzentrierter sind, dann machen wir auch die Tore“, haderte Bode. Zur zweiten Halbzeit tauschten die Gäste auf acht Positionen, damit alle Akteure auch Spielpraxis bekommen. Das machte sich bemerkbar, denn auf einmal ging dem A-Ligisten etwas die Struktur verloren. Ein Ballverlust in der Vorwärts-Bewegung leitete das 2:0 ein. „Danach waren die Burgsteinfurter besser und hatten ihre Gelegenheiten, weshalb die Niederlage auch in Ordnung geht“, resümierte Jens Bode.