FSV Ochtrup spielt gegen Borussia Mönchengladbach

Eine besondere Turniereinladung flatterte dem FSV Ochtrup jetzt ins Postfach. Der Empfänger: Die C-Juniorinnen des Vereins. Sie dürfen am Wochenende an der Futsal-Regionalmeisterschaft teilnehmen, die in der Sportschule Wedau ausgetragen wird. Am Start sjnd ein paar ganz große Namen.

Eigentlich hatten die U 15-Fußballerinnen des FSV Ochtrup die Hallensaison schon für beendet erklärt – doch jetzt wurde umgeplant, denn am Montag flatterte dem Verein eine sportlich sehr attraktive Einladung ins Postfach: Die Nachwuchs-Kickerinnen aus der Töpferstadt dürfen an der Futsal-Regionalmeisterschaft teilnehmen.

Die wird am Samstag und Sonntag in der Sportschule in Duisburg-Wedau ausgetragen. Als Steinfurter Kreismeister bekam der FSV einen der drei Startplätze, die dem Westfälischen Fußballverband (FLVW) zustehen. „Dass wir mitmachen dürfen, kommt etwas überraschend. Eigentlich zielte unsere Vorbereitung auf das Meisterschaftsspiel am Freitag gegen Osterwick/Darfeld hin“, erklärt Carmen Schomann, die zusammen mit Katharina Bender und Lea Rüskamp den Tabellenzweiten der Kreisliga trainiert.

In Wedau wird konsequent nach Futsal-Regeln gespielt. Für die Ochtruperinnen ist das nahezu Neuland. „Wir legen extra noch eine spezielle Einheit in der Stadthalle ein, ansonsten sind wir nicht auf das Turnier vorbereitet. Daher wissen wir auch nicht, was uns am Wochenende so erwartet“, spricht Schomann von einer sportlichen Reise ins Ungewisse.

Die Futsal-Regionalmeisterschaft beginnt für den FSV am Samstag um 15.20 Uhr mit dem Duell gegen Alemannia Aachen, an das sich um 16.40 Uhr die Partie gegen den FC Rheinsüd Köln anschließt. Am Sonntag – übernachtet wird in der Sportschule – messen sich Emily Potthoff, Mareen Schöping und Co. mit dem SV Genc Osman Duisburg (9.20 Uhr) und mit Borussia Mönchengladbach (10.40 Uhr). Die beiden Besten der zwei Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale. In der Gruppe A treten der SV Lippstadt 08, der SV BW Hand, Tusa Düsseldorf, der 1. FC Köln und die DJK Adler Union Frintrop an.