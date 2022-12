FSV Ochtrup triumphiert, Langenhorster Mädchen auf Rang drei

Der FSV Ochtrup hat seinen ersten Kreismeistertitel in diesem Winter eingefahren. Dafür sorgten die D-Mädchen, die sich am Mittwoch hauchdünn vor Borussia Emsdetten durchsetzen konnten. Auch das Abschneiden der Gastgeberinnen war absolut vorzeigbar.

So sehen Sieger aus: Die D-Jugend-Fußballerinnen des FSV Ochtrup gewannen den Hallenkreismeistertitel. In einem packenden Endspiel setzten sie sich gegen Borussia Emsdetten durch.

Hallenkreismeister 2022 bei den D-Juniorinnen ist der FSV Ochtrup geworden. Die Entscheidung führten die Töpferstädterinnen erst in ihrem letzten Turnierspiel herbei, das sie gegen die bis dato punktgleiche Vertretung von Borussia Emsdetten mit 1:0 nach Neunmeterschießen für sich entscheiden konnten.

Der FSV als Titelverteidiger und die Borussia als amtierender Kreispokalsieger gingen als die hohen Favoriten in den Wettbewerb und füllten diese Rolle von Anfang an mit Leben aus. Sowohl die Ochtruperinnen als auch die Emsdettenerinnen schossen in ihren fünf Auftritten zuvor klare Siege heraus. Vor der letzten Runde brachten es beide auf 15 Zähler, was ein echtes Endspiel bedeutete.

Für Spannung war also gesorgt – und die zehn Minuten enttäuschten niemanden. Chancen gab es hüben wie drüben genug, wobei Cana Cayirili (FSV) und Leonysa Kastrati (Borussia) die besten Gelegenheiten ausließen. So endete das „Finale“ erstmal ohne Treffer. Da das Torverhältnis aber kein Entscheidungskriterium darstellte und der direkte Vergleich ohne Sieger blieb, musste die Entscheidung in einem Neunmeterschießen fallen. Zwei Borussia-Mädchen verfehlten den Kasten, zudem hielt Och­trups Torhüterin Judy Chehab einen Versuch. Die einzige, die ihren Neunmeter verwandelte, war Elisa Wesseling, die damit für den FSV-Triumph sorgte.

Der FSV Ochtrup triumphiert HKM D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM der D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM der D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM der D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM der D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM der D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM der D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM der D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM der D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel HKM der D-Mädchen 2022 in Ochtrup Foto: Marc Brenzel

„Im Endspiel standen sich die beiden dominierenden Teams des Turniers gegenüber. Beide Mannschaften haben sehr starke Vorstellungen abgeliefert. Unsere Mädels waren heute total fokussier, sie wollten das Ding unbedingt gewinnen, zumal sie das Kreispokalfinale gegen Emsdetten verloren hatten. Es ist einfach eine wahre Wonne, dieses Team trainieren zu dürfen“, jubelte Michael Schmidt, der zusammen mit Christiane und Peters Wanschers für die sportlichen Geschicke der FSV-Mädchen verantwortlich ist.

Nicole Bröker-Lill, die Trainerin des Emsdettener Nachwuchses, kommentierte: „Natürlich sind wir hier angetreten, um den Titel zu holen. Das ist uns nicht gelungen, schade. Aber gegen Ochtrup zu verlieren, ist nicht schlimm. Das ist eine sehr starke Mannschaft, gegen die es immer wieder Spaß macht, zu spielen.“

Auf dem geteilten Bronze-Rang schlossen die gastgebende SpVgg Langenhorst/Welbergen und die JSG St. Arnold/Hauenhorst/Mesum (beide zehn Punkte) ab. Rieke Lauen und Corinna Rüschoff, die für die Langenhorsterinnen verantwortlich waren, werteten das Abschneiden als echten Erfolg. „Damit hatten wir nicht unbedingt gerechnet, ich hatte uns im Vorfeld eher so auf einem Mittelfeldplatz erwartet“, gestand Lauen ein.

Auf den Rängen fünf bis sieben „finalisierten“ die SF Gellendorf, die zweite Mannschaft aus Lan­genhorst und Welbergen sowie die SG Mädchenfußball Steinfurt.

Am heutigen Donnerstag werden zwei weitere Kreismeistertitel vergeben. Um 10 Uhr beginnt der Wettbewerb der C-Mädchen (Finale: 14.25 Uhr), und um 15.30 Uhr legen die B-Mädchen (Finale: 19.21 Uhr) los.