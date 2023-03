FSV Ochtrup verliert Mattes Buhla

Mattes Buhla, Torjäger der U 19 des FSV Ochtrup, verlässt den Verein am Saisonsaisonende. Er schließt sich SuS Neuenkirchen an, um in seinem ersten Jahr als Senior in der Landesliga zu spielen.

„Wir haben Mattes ein paar mal beobachtet. Er ist ein Vollblutstürmer mit einem super Antritt und einem sehr guten Abschluss“, sagt Neuenkirchens Sportlicher Leiter André Haarmann über den Neuzugang. Buhla wechselte vor der Saison von den A-Junioren des FC Eintracht Rheine zurück nach Ochtrup und soll in Neuenkirchen mithelfen, Linus Gröger (zum TuS Hiltrup) im Angriff zu ersetzen.

In dieser Saison traf Buhla in der Meisterschaft in zwölf Partien 21 Mal. Hinzu kommen sieben Tore im Kreispokal und drei im Westfalenpokal. -klü-